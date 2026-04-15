Dokaz da poraz nije neuspjeh: Učenik u šestom razredu rekao 'nikad više' i napravio čudo

Inspirativnu priču o dječaku informatičaru podijelio je Zagrebački računalni savez. Danas je taj dječak odrastao u doktora programiranja i algoritama.

Mnogi misle da ako jednom ne uspiju, ako jednom dožive poraz ili neuspjeh, posebice u obrazovanju, da njihov put do uspjeha tu završava. No, Goran Žužić je kao učenik šestog razreda dokazao da se iz poraza itekako može izaći kao pobjednik. Njegovu inspirativnu priču podijelio je Zagrebački računalni savez.

- Goran Žužić, Žuža, pojavio se u Zagrebačkom računalnom savezu 2002./03. kao učenik 6. razreda OŠ Dobriše Cesarića. Tada je izborio svoje prvo državno natjecanje i osvojio drugo mjesto. I tu je izgovorio rečenicu koja je promijenila sve: 'Nikad više'. Ne kao odustajanje - nego kao obećanje, stoji u objavi ZRS-a na njihovom Facebook profilu.

'To je tada bilo ravno znanstvenoj fantastici'

Već iduće godine Žuža pobjeđuje na svemu, od ZRS‐ovog Kupa Božo Težak do državnih natjecanja. Kao učenik sedmog razreda dobio je pozivnicu za HIO Hrvatsku informatičku olimpijadu. To je tada, kažu iz saveza, bilo ravno znanstvenoj fantastici

- Isti scenarij ponavlja i godinu kasnije. Te, 2005., kao junior, dobiva drugu priliku na seniorskoj HIO. Nije se uspio probiti u seniorsku reprezentaciju, ali to je bio samo predah, ne kraj. Jer već iduće godine osvaja zlato i broncu na međunarodnim olimpijadama, srednjoeuropskoj i svjetskoj. Kao maturant postaje najbolje rangirani Hrvat u povijesti IOI Hall of Fame, prestižući svog učitelja Luku Kalinovčića, piše u objavi ZRS-a.

'Izvrsnost se rađa iz tvrdoglavosti, poniznosti i jedne dječačke rečenice: 'nikad više'

A onda, navode iz saveza, Žuža dolazi na ljetne kampove ZRS‐a prosljeđivati znanje. S jednog takvog 'transfera znanja' postoji i njegova fotografija u majici 'Susreti za Rudija', posvećenoj heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu.

- Danas, kao doktor programiranja i algoritama, Goran radi programerska čuda na drugačiji način, u osobitim projektima koji sjaje na isti zlatni način. O tome - drugom prilikom, u posebnoj priči. Za sada je dovoljno reći: Žuža je jedan od onih koji su dokazali da se izvrsnost ne rađa slučajno. Rađa se iz tvrdoglavosti, poniznosti i jedne dječačke rečenice: 'nikad više', poručili su iz ZRS-a.

U komentarima se javio i Goran

Objavu je komentirao i sam Žuža koji je danas odrastao i radi u onome u čemu je kao učenik bio najbolji.

- Wow, hvala svima! Samo da kažem da je tu bilo mnogo sreće i mnogo ljudi koji su jako pomogli. Posebno da spomenem Sluganovića, Pavetića, Kalinovčića, Glavinu, Katanića, razne profesore koji su mi dali mnogi podrške, te udruge ZRS-a i HSINa- za sustavnu podršku te naravno roditelje, poručio je Žuža.