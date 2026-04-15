Stalno čitate isti tekst, ali nikako zapamtiti gradivo? 17 metoda učenja koje stvarno pomažu

Sveučilište u Michiganu objavilo je 17 strategija aktivnog učenja koje i učenicima i studentima mogu pomoći za lakše pamćenje gradiva.

Po stoti put čitate isti tekst, podvlačite najbitnije markerima, međutim gradivo vam jednostavno ne 'ulazi' u glavu? Odustajanje, svjesni ste i sami, nije opcija jer će vas ispiti kad tada dočekati. Zato je dobro razmisliti o promjeni strategije učenja. Sveučilište u Michiganu objavilo je 17 metoda učenja koje možete primijeniti već prije sljedećeg učenja.

1. Podučite nekoga drugoga

Nakon što ste pročitali gradivo, možda i par puta, pokušajte ga objasniti nekom drugom. Kada gradivo uspijete objasniti vlastitim riječima nekom drugom, prijatelju, kućnom ljubimcu, pa čak i biljki, znači da ga razumijete.

2. Izradite kartice za učenje

Napravite kartice za učenje i zaista ih koristite. Na jednu stranu napišite pitanje, na drugu odgovor i ispitujte se. To će vam pomoći prepoznati što znate dobro, a na što se trebate više fokusirati.

3. Koristite Feynmanovu tehniku

Kako je objasnilo Sveučilište u Michiganu, Feynmanova tehnika je metoda u kojoj objašnjavate pojam jednostavnim riječima, kao da ga objašnjavate nekome tko nema nikakvo predznanje. Odaberite temu, napišite objašnjenje jednostavnim jezikom, zatim prepoznajte gdje su rupe u vašem razumijevanju pa popunite te praznine.

4. Nacrtajte mentalnu mapu

Vizualno povežite ideje pomoću dijagrama. To vam, navodi ovo sveučilište, pomaže vidjeti širu sliku.

5. Rješavajte praktične zadatke

Muči vas dio gradiva u kemiji ili matematici? Rješavanje problemskih zadataka, već vam je jasno, posebno je ključno u STEM području. Možda na YouTubeu možete pronaći primjer kako se rješava neki zadatak, ali nakon što odgledate video nužno je da sličan zadatak pokušate riješiti i sami. Alati umjetne inteligencije poput ChatGPT-a mogu vam pomoći tako da u njih unesete prompt u kojem ćete pitati da vam sastave zadatak, ako ih već ne možete pronaći u zbirkama zadataka.

6. Pridružite se grupi za učenje

Razgovor o gradivu s drugim studentima može održati vaš fokus i pomoći vam da prepoznate perspektive koje možda niste primijetili. Provjerite postoje li takve grupe na vašem faksu, a ako ne – možete ih pokušati sami formirati i tako pronaći potencijalne partnere za učenje.

7. Pretvorite naslove u pitanja

Sveučilište u Michiganu savjetuje i da umjesto pasivnog čitanja, pretvorite naslove iz udžbenika u pitanja i pokušajte odgovoriti na njih bez gledanja u tekst.

8. Sažmite svako predavanje vlastitim riječima

Odmah nakon predavanja napišite kratak sažetak, na primjer kao kada pišete lektiru ili nekome prepričavate radnju omiljenog filma. I to tako da predavanje preoblikujete u vama razumljiv jezik, a ne da samo doslovno prepisujete bilješke.

9. Pretvorite učenje u igru

Možete se, na primjer, igrati Potjere ili Milijunaša. Kad čitate udžbenik, paralelno sastavljajte pitanja pa si ih postavljajte kao da vam ih postavljaju Joško Lokas ili Tarik Filipović ili zamolite bližnje da se bace u ulogu voditelja.

10. Koristite aktivno prisjećanje

Ispitujte se bez gledanja u bilješke. Upravo taj napor prisjećanja pomaže da gradivo ostane u pamćenju, navodi Sveučilište u Michiganu.

11. Vježbajte prisjećanje kroz tjedan

Dakako najbolji savjet je da ne učite tek dan prije ispita. Ponavljajte ključne ideje više puta kroz nekoliko dana. Više ponavljanja = bolje pamćenje.

12. Snimite se kako objašnjavate pojam

Danas gotovo da i nema osobe koja nema mobitel s kamerom. E, pa upravo vam mobitel može pomoći tako da se snimite kako objašnjavate neki pojam pa to kasnije možete preslušati i provjeriti jeste li dovoljno jasno objašnjavali. Ako zvučite zbunjeno — vrijeme je za ponavljanje.

13. Koristite studije slučaja i primjere iz stvarnog života

Kada god je to moguće, pokušajte ono što učite primijeniti na stvarne situacije. Posebno je to korisno u područjima poput psihologije, poslovanja i zdravstvenih znanosti, navodi Sveučilište u Michiganu.

14. Rješavajte probne testove

Simulirajte uvjete ispita i mjerite si vrijeme. Analizirajte pogreške i pokušajte ponovno. To je posebno moguće ako su na stranici fakulteta dostupni ogledni ispiti i u slučaju državne mature jer NCVVO objavljuje ispite koji se provode još od 2010.

15. 'Istresite' znanje

Prije ponavljanja napišite sve što znate o temi. Zatim provjerite što ste važno ispustili i to dodatno proučite.

16. Miješajte teme

Umjesto da satima učite jednu stvar, izmjenjujte teme. To tjera mozak da radi intenzivnije i to na dobar način, savjetuje Sveučilište u Michiganu.

17. Reflektiranje nakon učenja

Nakon što ste završili s učenjem, postavite si nekoliko pitanja: Što sam naučio/la? Što mi je bilo nejasno? Kako mogu poboljšati? Refleksija s vremenom gradi bolje navike učenja.