Srednjoškolci otkrili kako zamišljaju idealan prvi posao: 'Od šefa očekujem da nije pokvaren'

Razgovarali smo s učenicima jedne škole o njihovim planovima nakon mature, željenim zanimanjima i onome što im je važno na početku karijere.

Vrtić, recepcija hotela, kabina kamiona i trgovina računalima, prostori su u kojima se učenici Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću vide nakon što napuste školske klupe. Vizije su jasne, ali put do njih može biti strmovit. Razgovarali smo s učenicima koji su sudjelovali u interaktivnoj JobLab radionici koja se organizirala u njihovoj školi.

JobLab je projekt kojeg provodi Telemach, a koji učenicima pomaže upotpuniti teorijska znanja praktičnim vještinama koje će im trebati kad završe školovanje. Radionice su namijenjene primarno učenicima srednjih strukovnih škola, a kroz njih srednjoškolci mogu savladati cijeli put od pisanja životopisa, razgovora za posao i vježbanja komunikacijskih vještina.

Cilj je osnažiti učenike

Telemach projekt provodi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan, Odjelom ljudskih potencijala Telemacha i portalom srednja.hr. Zajedno s učenicima Srednje škole Ban Josip Jelačić sudjelovali smo na radionici, a uvodnu riječ rekao je ravnatelj Alan Labus.

- Susret između obrazovanja i realnog sektora je izuzetno važan, jer sutra ćete se svi naći na tržištu rada i važno je znati kako pristupiti zapošljavanju i kako se prezentirati poslodavcu. Nadam se da ćete iz radionice uzeti sve ono što vam je bitno za vašu budućnost. To je čak i važnije od teorije koju svakodnevno učite, poručio je ravnatelj Labus.

JobLab je projekt kojim se Telemach želi zahvaliti svojoj zajednici u kojoj posluje, nadovezala se Bojana Rak, stručnjakinja za društveno odgovorno poslovanje iz Telemacha. Osvrnula se i na sadržaj radionice.

- Čut ćete o komunikaciji, zauzimanju za sebe, planiranju vremena, mentalnoj higijeni. U drugom modulu će partneri iz Hrvatske gospodarske komore pričati o tome kako je raditi za sebe ili nekoga drugoga, što su obrti, a što poduzeća. Kolegica iz ljudskih potencijala će vam pokazati kako pripremiti životopis, dobro motivacijsko pismo, kako komunicirati na razgovoru za posao. Cilj nam je da shvatite koje znanje imate, ali i da ga možete primijeniti u daljnjem životu, kako poslovnom tako i privatnom, istaknula je Rak.

Svaka radionica traje četiri školska sata. Potpuno su interaktivne – učenici razgovaraju s voditeljima, uče kroz timski rad i kreativno izražavanje koristeći pastele i šarene flomastere. Nakon radionice razgovarali smo s učenicima koji su sudjelovali i doznali koliko su im novostečena znanja korisna.

'Od šefa očekujem da nije pokvarena osoba'

Idealan posao je onaj koji volimo raditi i to u potpunosti varira od osobe do osobe. Zbog toga odgovori učenika bili su razni. Bez obzira na to žele li profesionalno voziti kamion, čuvati djecu u vrtiću ili prodavati računala imaju slična očekivanja od budućih poslodavaca.

- Volio bih raditi na recepciji hotela, a od šefa očekujem da je po mogućnosti smireniji tip čovjeka i da je komunikativan, podijelio je s nama učenik Mateo Mikić.

Uz smirenost i komunikativnost, drugim učenicima važna je suradnja i ne prevelika očekivanja. Učenik Niko Krčelić u glavne karakteristike budućeg poslodavca svrstava i ljudske vrijednosti pa tako ne bi volio raditi za nekoga tko nije dobra osoba.

- Idealan prvi posao je onaj gdje možeš steći radno iskustvo, a da nije toliko teško raditi. Nakon srednje škole, ja bih htio biti profesionalni vozač kamiona, a od šefa očekujem da nije pokvarena osoba. Volio bih da imamo normalan odnos i da se dobro snalazimo kao radnik i šef, rekao nam je učenik Niko.

'Osjećam se spremniji'

U kratko vrijeme učenici su imali priliku steći vrijedna, praktična znanja. Cilj JobLab radionica nije samo reći mladima što trebaju raditi već kako da dođu do ostvarenja svojih ciljeva u poslovnom svijetu.

- Nakon radionice osjećam se spremniji, dobio sam neke nove ideje i promijenila mi je način razmišljanja. Tako da da, jako mi je pomogla, rekao nam je učenik Mateo.

