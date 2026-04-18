Posjetili smo grob čovjeka po kojem je nazvan Lord Voldemort: Nije bio baš toliki zlikovac

Harry Potter kao lektira? 'Apsolutno da ako će to djecu privući čitanju'
Naš popularni književnik i profesor Kristian Novak podcastu nam je otkrio što misli o trenutačnom popisu lektira i treba li ga osvježiti.
10:04 15 d 03.04.2026
18. travanj 2026.
Posjetili smo groblje Greyfriars Kirkyard na kojem se nalazi grob Thomasa Riddella, po kojem je zlikovac iz Harry Pottera navodno dobio ime.
Harry Potter jedan je od najpopularnijih serijala romana za mlade ikad, a novom ekranizacijom u obliku HBO-ove serije opet je aktualan. Fanovi malog čarobnjaka za izlazak nove serije morat će pričekati do prosinca, a mnogi će do tad ponovno pročitati knjige ili pogledati filmove. To je dobra prilika za uočiti neki novi detalj ili Easter egg.
Kao i kod svakog jako popularnog serijala zanimljivosti ne nedostaje. Možda ste već čuli priču da se autorica Joanne Rowling na knjige potpisuje kao J. K. Rowling jer su joj izdavači rekli da tinejdžeri neće htjeti čitati knjigu ako znaju da ju je napisala žena ili njezino priznanje da je razmatrala da Harryjev najbolji prijatelj Ron Weasley ne preživi serijal, od čega je na kraju ipak odustala.
U moru zanimljivih činjenica i detalja koje fanovi neumorno istražuju i dijele, ističe se i priča kako su neki od likova iz serijala dobili imena. Naime Rowling je prvu knjigu u serijalu 'Kamen mudraca' pisala 1993. godine, kad je nakon razvoda doselila u Edinburgh. Kao i kod stvaranja svake knjige velika odluka je na imenovanju likova, a za neke od važnijih sporednih likova, pa tako i glavnog negativca serijala, Rowling se, prema priči koju pričaju turistima, poslužila imenima koje je našla na edinburškom groblju.
Rowling je u Edinburghu prvo boravila kod sestre, a kasnije je iznajmila trošni stan u kojem je živjela s kćeri. Neko vrijeme je financijski ovisila o socijalnim primanjima, a kako nije imala posao posvetila se pisanju. Inspiracija joj je između ostalog bio grad u kojem je živjela, a prezimena profesorice Minerve McGonagall, Divljookog Alastora Moodyja i glavnog negativca Lorda Voldemorta mogu se naći na starom groblju Greyfriars Kirkyardu, koje smo nedavno posjetili.
Ondje se nalazi grob Williama McGonagalla, poznatog kao 'najgori škotski pjesnik', Elizabeth Moodie i Thomasa Riddella. Tom Marvolo Riddle pravo je ime Lorda Voldemorta glavnog negativca u romanu, koji želi postići besmrtnost i iskorijeniti sve bezjake iz svijeta čarobnjaštva. Stvarni Thomas Riddell bio je daleko od mračnog čarobnjaka. U stvari je, kako je navedeno na britanskoj stranici Findagrave.com, bio kapetan britanske Istočnoindijske kompanije. Živio je od 1734. do 1806. godine.
Za vrijeme svoje pomorske karijere plovio je između Indije, Kine i jugoistočne Azije, a bio je kapetan dvaju brodova, Admirala Pococka i Bessborougha. Iako pravi Thomas Riddell nije bio zlikovac na razini Voldemorta, velika je šansa da je bio povezan s prijevozom robova. Naime 1767. godine oženio je Elizabeth MacLachlan, čija je obitelj na Jamajci posjedovala plantaže na kojima su radili robovi. Nije potvrđeno da su se na njegovim brodovima prevozili robovi, ali svakako je i njegova obitelj zarađivala od robovlasništva.
Riddell je u svojoj karijeri zaradio veliko bogatstvo te je kupio bivše imanje lorda Kamesa te ga preimenovao Bessborough prema brodu kojeg je bio kapetan. Njegova obitelj 1810. godine je radi financijskog pritiska prodala imanje. Sa ženom Elizabeth imao je sedmero djece. Uz njega su na Greyfriar's Kirkyardu pokopani i drugi članovi obitelji.
Na istom groblju nalazi se i grob obitelji Potter, iako je Rowling u jednom intervjuu rekla da nije to primijetila. Potter je izrazito često prezime i u doslovnom prijevodu na hrvatski znači lončar. U svijetu ga prema stranici Forebears nosi oko 176.050 ljudi, tako da nije neobična slučajnost da se i baš to prezime našlo na mjestu gdje je Rowling provodila vrijeme.
