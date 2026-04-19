Svaštara Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?

Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

19. travanj 2026.

Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?

Diplomiranje | foto: Canva

Trebamo li praksu iz inozemstva znanu kao 'predobrana' diplomskog rada prekopirati u Hrvatskoj kako bi diplomski radovi postali još kvalitetniji?

Profesorica s latvijskog sveučilišta na mom Erasmusu sve nas je pozvala na takozvanu 'pre-defence master thesis'. U ovo vrijeme studenti diplomskog studija koji ljetos planiraju obraniti svoj diplomski rad moraju s njime već biti na pola gotovi. Upravo na toj polovici moraju predobraniti svoj rad pred komisijom, mentorom i kolegama studentima.

O čemu se radi? Studenti su do sredine travnja već trebali sastaviti svoje istraživačko pitanje, raspisati teoriju, metodologiju i krenuti s konkretnim istraživanjem, primjerice intervjuima ili fokus grupama. Kako bi na polovici svog pisanja bili sigurni idu li u dobrom smjeru i što mogu popraviti, za njih se organizira obavezna predobrana diplomskog rada. Ona se ne ocjenjuje. Ukoliko student povratnu informaciju dobivenu tijekom predobrane ipak ne usvoji i ne prihvati u daljnjem pisanju rada, utoliko ona može utjecati i na završnu ocjenu.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Poanta je da studenti u sedam minuta predstave što su do sada napravili – moraju razjasniti istraživačko pitanje, teorijsku perspektivu, metodologiju i dosadašnje rezultate istraživanja. Predaju i skicu diplomskog rada koju dosad imaju. Nakon prezentacije studenta, u prostoriji gdje je petero profesora, riječ dobiva i mentor studenta koji daje povratnu informaciju. Potom se javlja profesor koji je detaljno proučio skicu diplomskog rada te daje svoj rezime, odnosno 'review'. I to s nizom konstruktivnih kritika, ali i naglašavanjem onoga što je dobro. Nakon toga student se očituje na pitanja koja su mu profesori postavili, a naposljetku drugi studenti mogu postaviti pitanja.

Ova metoda ujedno sprječava da studenti u zadnji tren krenu s pisanjem diplomskog. Kod nas cijeli taj proces podosta ovisi o mentoru i rokovima koje on zadaje studentu. Princip poput ovog ujedno širi vidike jer i prije same obrane postoji drugi profesor koji uz mentora daje svoje prijedloge i ideje. Dakako, cijela komisija još će na obrani vrednovati rad, ali za neke velike promjene tada je ionako prekasno. Ovime studenti mogu napredovati, preusmjeriti neke dijelove svog rada i jednostavno završni produkt napraviti kvalitetnijim. Time svaki diplomski može otvoriti vrata drugim znanstvenim istraživanjima, što bi i trebala biti poanta takvih radova.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

