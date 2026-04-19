Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?

Trebamo li praksu iz inozemstva znanu kao 'predobrana' diplomskog rada prekopirati u Hrvatskoj kako bi diplomski radovi postali još kvalitetniji?

Profesorica s latvijskog sveučilišta na mom Erasmusu sve nas je pozvala na takozvanu 'pre-defence master thesis'. U ovo vrijeme studenti diplomskog studija koji ljetos planiraju obraniti svoj diplomski rad moraju s njime već biti na pola gotovi. Upravo na toj polovici moraju predobraniti svoj rad pred komisijom, mentorom i kolegama studentima.

O čemu se radi? Studenti su do sredine travnja već trebali sastaviti svoje istraživačko pitanje, raspisati teoriju, metodologiju i krenuti s konkretnim istraživanjem, primjerice intervjuima ili fokus grupama. Kako bi na polovici svog pisanja bili sigurni idu li u dobrom smjeru i što mogu popraviti, za njih se organizira obavezna predobrana diplomskog rada. Ona se ne ocjenjuje. Ukoliko student povratnu informaciju dobivenu tijekom predobrane ipak ne usvoji i ne prihvati u daljnjem pisanju rada, utoliko ona može utjecati i na završnu ocjenu.

Poanta je da studenti u sedam minuta predstave što su do sada napravili – moraju razjasniti istraživačko pitanje, teorijsku perspektivu, metodologiju i dosadašnje rezultate istraživanja. Predaju i skicu diplomskog rada koju dosad imaju. Nakon prezentacije studenta, u prostoriji gdje je petero profesora, riječ dobiva i mentor studenta koji daje povratnu informaciju. Potom se javlja profesor koji je detaljno proučio skicu diplomskog rada te daje svoj rezime, odnosno 'review'. I to s nizom konstruktivnih kritika, ali i naglašavanjem onoga što je dobro. Nakon toga student se očituje na pitanja koja su mu profesori postavili, a naposljetku drugi studenti mogu postaviti pitanja.

Ova metoda ujedno sprječava da studenti u zadnji tren krenu s pisanjem diplomskog. Kod nas cijeli taj proces podosta ovisi o mentoru i rokovima koje on zadaje studentu. Princip poput ovog ujedno širi vidike jer i prije same obrane postoji drugi profesor koji uz mentora daje svoje prijedloge i ideje. Dakako, cijela komisija još će na obrani vrednovati rad, ali za neke velike promjene tada je ionako prekasno. Ovime studenti mogu napredovati, preusmjeriti neke dijelove svog rada i jednostavno završni produkt napraviti kvalitetnijim. Time svaki diplomski može otvoriti vrata drugim znanstvenim istraživanjima, što bi i trebala biti poanta takvih radova.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

