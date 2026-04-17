Koji hit! Mama skupila poruke koje joj sin šalje i napravila pjesmu: 'Buraz pliz'

'Jer tko ne dobije barem jednu hej buraz poruku od svog teen djeteta dnevno?' Poruke koje dobiva od sina ponukale su mamu Irmu da od njih napravi pjesmu, uz pomoć čari umjetne inteligencije. Pjesma je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

'Sin je mislio da sam mu napokon kupila skejt'

Tako u pjesmi, koja je vizualno popraćena konkretnim porukama, čujemo i vidimo kako sin moli majku da mu donese 'plave bajkerske očale' ili kako mu je 'matematika nestala, nema je buraz'. Potom sin moli majku da pročita poruke jer 'zna' da ga ignorira, a ono što se konstantno ponavlja je fraza 'buraz pliz' i puno dozivanja mame. Sin od majke ne želi ništa za rođendan osim skejta i da ponekad nagovori tatu da mu dozvoli skejtanje.

- Sin je ispočetka bio indiferentan jer kada sam mu rekla kako jedva čekam da mu nešto pokažem, mislio je da sam mu - sad bez zezancije - napokon kupila skejt. Tako da kad je čuo pjesmu, bila mu je bezveze. Kako nema društvene mreže, nije pratio da je video hit. Tek kad sam mu pokazala koliko pregleda videozapis ima, ipak mu je postalo fora, priča nam majka koja stoji iza viralnog videozapisa.

'Sin mi je taj dan slao poruke kao što i uvijek šalje'

Nastavlja kako je tog jutra, kada je video objavljen, na TikToku vidjela sličnu, američku verziju. Radilo se o emi pjesmi, nastavlja, i učinilo joj se zanimljivo.

- Sin mi je taj dan slao poruke kao što i uvijek šalje i pomislila sam da bi pjesma s njegovim porukama bila još bolja. Malo sam se poigrala sa žanrovima jer sam svakako htjela nešto veselije od originalne verzije koju sam vidjela. Grupirala sam poruke, odredila refren, probala desetak verzija dok nije došla jedna koja mi se svidjela. Video je prvo trebao biti samo za nas i eventualno moje prijatelje na Instagramu, iskrena je Irma.

Uz pomoć umjetne inteligencije stvorila je pjesmu koja je na TikToku prikupila stotine tisuće pregleda, desetke tisuća oznaka sviđa mi se i pregršt komentara. 'Ovo je hit, par sati ju već pjevam. BURAZ PLIZ', 'Bravo za mamu. Stvarno je kreativno. Vidjet ćete, bit će ovo hit', 'Buraz kakav je ovo hit', 'Dugo se nisam ovako ismijala', 'Mama je ikona, to je sve šta ću ja reć', a u nizu komentara majku se moli da napravi još ovakvih videozapisa.