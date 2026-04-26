Koje slike je dozvoljeno objaviti na društvenim mrežama? Mnogi nemaju pojma ili se prave da ne znaju

Smijete objaviti samo fotografije kojih ste autor ili ako vam autor da dozvolu. Uz to postoje servisi otvorenih licenci s kojim možete preuzeti slike.

Ovog tjedna smo obilježili Svjetski dan knjige i autorskih prava, a čime potiče mlade na čitanje, ali i podsjeća na prava koja se u današnjem svijetu, pogotovo na društvenim mrežama često zaboravljaju.

Naime kad objavite tuđu fotografiju na Facebooku ili na primjer screenshot nekog našeg teksta bez navođenja poveznice na X-u, u stvari kršite zakon. Autorska prava na društvenim mrežama trebala bi važiti baš kao i u tiskanim medijima, iako se u praksi mnogi nažalost ponašaju kao da nisu važna.

Što je sve dozvoljeno?

Naime na društvenim mrežama dozvoljeno je objaviti fotografiju koju ste sami snimili ili imate izravnu dozvolu da to učinite, dakle da se dogovorite s autorom fotografije. Kad to radite budite pažljivi i uvjerite se da je osoba doista autor fotografije ili videa, jer se na društvenim mrežama, pogotovo u grupama na Facebooku, često događa da se članovi predstavljaju kao autori ili nehotice ispadne kao da su oni autori ako objavu podijele u grupi. Objavu možete prenijeti na svoj račun tako da je podijelite s pomoću share gumba (obično označenog ikonicom strelice).

Treća opcija je korištenje fotografija koje imaju otvorene licence za prenošenje fotografija kao što je Wikimedia Commons ili servisi sa 'stock' slikama kao što su Unsplash, Pixabay ili Pexels. Ako objavljujete fotografiju s tih servisa potrebno je navesti koji je servis korišten te napisati autora ako je naveden. Ti servisi koriste sve više slika generiranih s pomoću umjetne inteligencije, no i tada treba navesti autora koji ju je generirao.

Fotografije koje pronađete na internetu smijete preuzeti na svoje računalo i koristiti ih u privatne svrhe, na primjer zalijepiti na pano kod kuće ako nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. Međutim nije dopušteno reproduciranje cijele knjige osim ako su primjerci te knjige rasprodani najmanje dvije godine, kao ni grafičkih izdanja glazbenih, elektroničkih baza podataka, kartografskih djela te ni izgradnja arhitektonskih djela po tuđim nacrtima.

Kazne za fizičke osobe do 1.327 eura

Što se tiče prenošenja članaka s jednog portala na drugi, prema smjernicama koje su zajednički usvojile Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga novinskih izdavača (HUP-UNI) te Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), novi članak mora imati dodatne informacije, novi kontekst ili pregled iz drugog kuta na prenesenu informaciju, dakle ne smije biti kopija originalnog teksta.

Prilikom prenošenja neke informacije ili dijela teksta drugog izdavača u smjernicama se preporučuje navesti ime i prezime autora te staviti poveznicu na originalan tekst te u tagove staviti nakladnika uz obveznu poveznicu na originalan tekst. Također sadržaj koji je dostupan samo uz digitalnu pretplatu izričito je zabranjeno prenositi u drugim medijima te prepričavati ili objavljivati u skraćenom ili pojednostavljenom izdanju jer se tako nanosi direktna ekonomska šteta nakladniku.

Za povredu autorskog i srodnih prava pravne osobe mogu se kazniti kaznom od 663,61 do 6.636 eura. Odgovorna osoba u pravnoj osobi može biti kažnjena s novčanom kaznom od 265,45 do 1.327,23 eura, a tolika je kazna i za fizičke osobe.

Autorsko pravo vrijedi 70 godina nakon autorove smrti

Autorsko pravo doduše nije vječno. Naime, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, ono traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti, bez obzira na to kada je autorsko djelo zakonito objavljeno. Nakon isteka roka zaštite autorskog djela ono postaje javno dobro te se može slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštovanja autorskog djela te časti i ugleda autora.

U Hrvatskoj se na ovaj datum obilježava i Noć knjige, ove godine po jubilarni 15. put. Ovogodišnja tema je mir, zajedništvo i dijalog, tri teme koje se trenutačno čine važnije nego ikada.