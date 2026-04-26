Kako me kuhalo za vodu u studentskom domu zamalo koštalo 200 eura kazne

Pravila su tu da se poštuju. I vjerojatno iza njih stoji neki razlog, koliko god nekad bizarno zvučala.
U zagrebačkim studentskim domovima zabranjeno je posjedovati kuhalo. Kako je nekoć komunicirano iz SC-a, kada bi svaki student imao kuhalo u sobi, to bi dovelo do nepotrebnog povećanja potrošnje električne energije. A možda i do opterećenja.
Kada sam došao u privatni studentski dom u Latviji gdje sam na Erasmusu, nekako sam uspio propustiti da vrijedi isto pravilo. Kuhala su isto zabranjena. No, ja sam sebi kupio kuhalo, što mi je u prvim tjednim izuzetno koristilo budući da sam se razbolio, pa je kuhanje kamilice bilo neophodno.
I tako je u mojoj sobi stajalo kuhalo do trenutka najavljene inspekcije. Nakon nje dobio sam mail s rezultatima. Jasno je navedeno da su kuhala zabranjena (osim ako su registrirana, vjerojatno na recepciji, što god to značilo), kao i friteze, električni roštilji i aparati za kavu. Sve to, naime, inspekcija je pronašla u sobama. Mailom sam tako upozoren zbog posjedovanja kuhala. Ujedno je najavljena nova, ovog puta, nenajavljena kontrola. Ako bi u mojoj sobi ponovno pronašli kuhalo, kazna bi bila 200 eura.
Da, podosta velika cifra. I malo nepošteno, po mom sudu, što bi se nekog s roštiljem kaznilo isto kao i mene s kuhalom. No, pravilo je takvo da je kazna za neodobrene uređaje 200 eura. Osim ako ih ne sakrijete, naravno.
*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije