Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?

Menza besplatna, ali splitski student oprezan: 'Nema do naše, ali janjetina je dobra'
Iako ne košta ni centa, grčka menza nije baš kao ona u Splitu, kaže nam student koji je tamo na razmjeni.
07:14 36 d 28.03.2026
03. svibanj 2026.
Ponekad se zbilja pitam je li odlazak na Erasmus zapravo privilegija za one koji si to financijski mogu priuštiti.
Kada su nam na fakultetu organizirali predavanje o Erasmusu prije službenih prijava, jasno su nam rekli neka dobro razmislimo trebamo ili otići ako nemamo ušteđevine. Itekako su bili u pravu. Pomisao Erasmusa bez spremnih tisuću eura, ako ne čak i dvije ili više, moguća je jedino uz dobru organizaciju i spremnost na odricanje. I ako idete u jeftinu zemlju.
Naime, uobičajena Erasmus stipendija mjesečno iznosi 500 ili 550 eura, ovisno o državi u koju odlazite. Ako pritom u Hrvatskoj studirate u mjestu izvan mjesta prebivališta, dobivate dodatnih 250 eura mjesečno. Tako je u mom slučaju, kao studentu zagrebačkog sveučilišta s prebivalištem izvan Zagreba, ukupna mjesečna stipendija 800 eura. Još dobivate dodatak za putovanje koji je kod mene 309 eura. Pritom treba imati na umu da je isplata cjelovite stipendije, dakle mojih 4.309 eura, u dva navrata: nešto prije samog Erasmusa dobivate 70 posto ukupne stipendije (dakle, u mom slučaju 3.016 eura), a u roku od 45 dana nakon predane dokumentacije poslije Erasmusa ostatak novca, što je 1.293 eura.
Što to znači? Pa, kao prvo, tih 1.200 eura koje ćete dobiti tek nakon Erasmusa sigurno morate imati spremno unaprijed. To je dio novca na koji ne možete računati i dobit ćete ga ako ste uredno položili, na temelju zagrebačkih pravila, 15 ECTS bodova na stranom sveučilištu. Isto tako, puno toga ovisi i kada će vam biti isplaćena prva rata stipendije. Navedeno ovisi o datumu potpisivanja Erasmus ugovora, ali ne bi smjelo biti kasnije od datuma dolaska na Erasmus.
Srećom, u mom slučaju prva rata isplaćena mi je više od mjesec dana prije Erasmusa. Usprkos tome, već prije toga morao sam platiti depozit za studentski dom od 370 eura i avionsku kartu od 200 eura. K tome, platiti rezervaciju za smještaj prvih tjedan dana Erasmusa kada još nisam mogao useliti u studentski dom od 150 eura. Dakle, i prije nego što ćete otići na Erasmus, novac će napuštati vaš novčanik.
Malo tko ih primjećuje, ali su ključan dio svakog fakulteta: 'Iako možda nisu uvijek nasmijani, uvijek su tu'
Demonstratori - uloga koja se na faksu često ne cijeni dovoljno, a zapravo je važna za funkcioniranje svakodnevnog ritma fakulteta.
14:54 25 d 07.04.2026
Što se tiče samih troškova na Erasmusu, prvih mjesec dana vjerojatno ćete trošiti najviše. Možda ćete trebati kupiti kakav novi odjevni predmet, posebice ako odlazite u hladnije krajeve zimi. Tu su i neke potrepštine koje će vam trebati, od kozmetike, do primjerice tanjura, bešteka i slično, ili pak ručnik, posteljina. Moguće je da ćete doći u državu gdje nema menzi ili ih ima malo pa ćete na hranu trošiti više nego inače. Posebice ako ste navikli na hrvatske menze gdje je obrok manje od jednog eura. Kada tome pribrojite pranje rublja u praonicama ako ne živite u stanu, troškove na studentske izlaske koji su za mnoge neizostavan dio Erasmusa, pa pokoje putovanje, iznosi će eksponencijalno rasti.
Osobno mjesečno trošim mnogo više od 800 eura predviđene stipendije. I zato je odgovor da stipendija nije dovoljna. Prije polaska na Erasmus potrošio sam 720 eura, a u prvom mjesecu Erasmusa taj je iznos bio 1.400 eura. Zato troškove valja planirati pomno ako ste ograničeni budžetom. Često ćete biti u situaciji gdje gledate neke od svojih Erasmus kolega kako putuju cijelom Europom, a vi si to možda ne možete priuštiti.
Može li se preživjeti s 800 eura mjesečno? Pa, možda. Ako zbilja dobro planirate, ne putujete puno te kuhate uglavnom sami, a da ste pritom u zemlji koja nije preskupa. Latvija je trenutačno pri vrhu zemalja s najvišom inflacijom, ali sve u svemu je usporediva s Hrvatskom. Ono što je sigurno jest da ako imate stipendiju 500 ili 550 eura mjesečno – ili čak i manje što je slučaj sa studentima iz nekih drugih država – tada je Erasmus zasigurno privilegija. Pritom privilegija znači da ili vam roditelji mogu financijski pomoći ili da ste jednostavno radili kao student prije i uštedjeli novac. Toga su svjesni i na zagrebačkom sveučilištima u čijim Erasmus uputama jasno stoji:
- Financijska potpora za životne troškove je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu te stoga pokriva samo DIO troškova života! Molimo da dobro isplanirate troškove i da unaprijed budete svjesni potencijalnih izdataka i troškova koje ćete snositi (uz pomoć roditelja ili student osobno).
*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije
