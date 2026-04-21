Zašto bi svaki izlazak bio isti? Donosimo nove opcije za zabavu već od 5 eura u tri velika grada

Ako tražiš plan za izlazak koji neće isprazniti novčanik, a opet nudi maksimalnu zabavu – stigla je ponuda koja će brzo postati favorit među srednjoškolcima i studentima. Riječ je o 'Petici za zabavu', posebnoj akciji koja spaja bowling, laser tag i popuste na hranu i piće – i to po cijeni koja zvuči gotovo predobro da bi bila istinita.

Zabava po cijeni kave

Koncept je jednostavan: za samo 5 eura po osobi možeš igrati bowling ili laser tag. Da, dobro si pročitao – svaka igra košta 5€ po glavi, što ovu ponudu čini jednom od najpovoljnijih opcija za izlazak s ekipom.

Kako je istaknuto i na kooglana.hr, 'Petica za zabavu' namijenjena je upravo srednjoškolcima i studentima – dakle, svima onima koji žele dobru vibru bez prevelikog troška.

Bowling ili laser tag? Zašto ne oboje

Ako si više tip za opušteno druženje uz malo natjecateljskog duha, bowling je uvijek siguran izbor. Idealno za ekipu, razgovor i smijeh uz svako bacanje kugle (bez obzira pogađaš li čunj ili ne). S druge strane, ako želiš nešto dinamičnije, laser tag donosi potpuno drugačiju razinu adrenalina. Trčanje, skrivanje, taktika i timska igra – sve to u jednoj partiji koja traje taman dovoljno da te 'uvuče u igru'.

Najbolji dio? Ne moraš birati. Možeš kombinirati obje aktivnosti i pretvoriti običan izlazak u mini avanturu.

Još jedan plus: popust na hranu i piće

Kao da cijena igre nije dovoljna, 'Petica za zabavu' uključuje i dodatni benefit – 20% popusta na hranu i piće.To znači da cijeli izlazak možeš organizirati na jednom mjestu: od igre do druženja uz klopu, bez potrebe da seliš ekipu s lokacije na lokaciju.