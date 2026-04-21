STEM Akademija: Nove generacije na Svjetskom danu knjige u Sisku

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana knjige, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac u Sisku ugostit će STEM Akademiju: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI). Aktivnosti će se održati 23. travnja 2026., od 14:00 do 15:00 sati, a sudjelovanje je otvoreno za sve zainteresirane posjetitelje.

Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima suvremenoj tehnologiji, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i njezin utjecaj na način na koji učimo, stvaramo i komuniciramo. Kroz kratke zadatke, razgovor i praktične primjere, sudionici će istražiti kako prepoznati AI-generirane sadržaje te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje u digitalnom okruženju.

Sudjelovanjem u programu Svjetskog dana knjige, STEM Akademija dodatno naglašava povezanost između čitanja, informacijske pismenosti i razumijevanja novih tehnologija, potičući posjetitelje na promišljanje o ulozi znanja u suvremenom društvu.

Sve aktivnosti su besplatne i dostupne javnosti, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.