Pred školom isprobajte ultimate frizbi ili organizirajte buvljak: Imate dobar povod za to

U srijedu 22. travnja obilježava se Dan planeta Zemlje. Donosimo pet ideja kako ga obilježiti u školi, bilo da ga organiziraju učenici ili učitelji.

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja, kad se u mnogim školama u Hrvatskoj organiziraju eko sajmovi, sportska natjecanja, sadnja cvijeća i začinskog bilja, čišćenje školskog dvorišta i druge aktivnosti.

Povodom Dana planeta Zemlje nastava je u nekim školama skraćena ili je dio nastave posvećen za planirane aktivnosti. Mi smo smislili nekoliko ideja za obilježavanje Dana planeta u školi, koje vam mogu poslužiti bilo da ste učenici ili djelatnici škole.

Natjecanja u nogometu ili košarci relativno su česta u školama. To su ujedno najpopularniji sportovi koje velik broj učenika prati ili i trenira u slobodno vrijeme. Zato Dan planeta Zemlje može biti dobra prilika za u školi organizirati turnir u nekom manje popularnom sportu. Škola ili učenici sami mogu organizirati turnir nakon nastave, sa simboličnom participacijom. Prikupljeni novac može se iskoristiti za na primjer kupovinu sadnica ili novih kanti za razvrstavanje smeća, kako bi bilo u duhu Dana planeta Zemlje.

Super prilika za probati novi sport

Odbojka i rukomet su klasični sportovi koje velik broj učenika voli, ali se rijetko igraju na igralištu zbog popularnosti nogometa i košarke. Dan planeta Zemlje može biti super prilika da učenici okušaju snage u ovim sportovima.

Ako želite nešto drugačije, ultimate frizbi ovih je godina dobio na popularnosti. Riječ je o timskom sportu koji se igra u timovima od sedam igrača na otvorenom, odnosno pet u dvorani. Utakmice se igraju do određenog vremena ili broja pogodaka.

Cilj igre je uhvatiti frizbi u protivničkoj gol zoni. S njim nije dozvoljeno trčati i igrači ga moraju baciti suigraču najkasnije deset sekundi od kad ga ulove. Ako frizbi padne na pod, izađe iz terena ili ga uhvati igrač suprotne momčadi, obrana postaje napad i igra se nastavlja.

Ako imate školski vrt možete napraviti sustav za navodnjavanje

U mnogim školama učenici na Dan planeta zemlje sade biljke. Za znatiželjne učenike postavljanje sustava za navodnjavanje u školski vrt može biti idealna aktivnost za ovaj dan. Učenje o sustavu za navodnjavanje može biti idealna tema za nastavu Tehničke kulture, a ako ste učenik temu možete predložiti svom učitelju.

Za projekt će vam trebati različiti tipovi cijevi, kapaljke ili porozna crijeva, konektori, filtri te regulatori pritiska. Budući da cijevi treba rezati, nemojte to raditi bez učitelja s iskustvom.

Organizirajte ekološki buvljak

Za Dan planeta Zemlje mnoge škole organiziraju sajmove za koje učenici peku zdrave kolače ili izrađuju predmete od ekoloških materijala. Budući da se danas stvari masovno bacaju, u školi ili pred školom možete prirediti buvljak na kojem će učenici prodavati ili izmjenjivati rabljene stvari, od odjeće do knjiga i uređaja.

Također ako je netko vješt u bilo kakvim popravcima, od šivanja do servisa malih kućanskih uređaja, možete otvoriti i takav štand, na kojem se uz učenike dakako mogu iskazati i učitelji i roditelji. Pokvareni predmeti u vještim rukama često mogu opet proraditi, a majica koja vam se više ne nosi, možda će nekoga baš razveseliti.

Ukrasite školsko kućicama za ptice i kukce

Još jedna kreativna aktivnost za učenike je izrada kućica ili hranilica za ptice ili hotela za kukce. Kućice možete napraviti od raznih prirodnih materijala, najbolje drva i ukrasiti i obojiti po želji. Na nastavi Likovnog ili Tehničkog učenici mogu na projektu raditi samostalno ili u malim timovima. Ako škola ima sredstava na najbolje hranilice može se postaviti kamera, a snimke ptica koje dođu jesti mogu se objaviti na stranici škole.

Iako možda ne toliko vizualno atraktivni kao kućice za ptice, hoteli za kukce dobri su za okoliš. Riječ je obično o drvenim oknima punjenim slamom i trskom koji su dobro skrovište za razne korisne kukce, poput bubamara koje se hrane lisnim ušima.

Najbolje je malo počistiti planet

Vjerojatno najbolja aktivnost na Dan planeta Zemlje je ujedno i najjednostavnija. Naravno riječ je o čišćenju okoliša, a učenici mogu početi skupljanjem smeća u školskom dvorištu te nastaviti s uklanjanjem otpada iz ostatka kvarta, pogotovo parkova i drugih zelenih površina.

Dakako idealno bi bilo kad bi se ovakvi projekti organizirali češće, a ne samo na neki značajan dan, pa imajte na umu da kad imate slobodnog vremena i ne znate što biste radili s prijateljima, a vrijeme je sunčano, možete učiniti malo dobro djelo za svoj planet.