Isprobala sam trik za učenje omiljenog nastavnika: Testirala sam znanje prije i poslije, evo rezultata

Moja metoda učenja nikad nije bila sofisticirana. Kad je popularni nastavnik Nemčić objavio trik za pametnije učenje, znala sam da ga moram isprobati.

Sjedi i štrebaj. Tako bi se ukratko mogla opisati metoda učenja koju sam primijenjivala cijelo svoje obrazovanje. Okej, tu su se našli markeri u šarenim bojama, skripte, čak i poneki plan učenja, ali nikad tome nisam pristupala posebno strateški.

No, poznati nastavnik geografije Dejan Nemčić nedavno je objavio serijal videa zbog kojeg sam se zapitala: što da sam učila pametnije? Bi li učila brže? Lakše? Imala bolje ocjene? Budući da je kraj školske godine udaljen još samo dva mjeseca, a ispitni rokovi su im za petama, tisuće učenika i studenata mogu imati koristi od mog retroaktivnog propitkivanja 'što bi bilo, kad bi bilo', iako je za mene već kasno.

Riječ je o inicijativi 'AIMO! znati uz AI', u sklopu koje je snimio ukupno 12 videa koji na vrlo praktičan način pokazuju kako koristiti umjetnu inteligenciju za učenje. Serijal donosi Hrvatski Telekom kao nastavak prošlogodišnje edukacije 'AI ti to možeš' s Tonijem Milunom.

Njihov cilj je učiniti AI tehnologiju razumljivom i korisnom baš svima, posve besplatno, kroz konkretna znanja i primjenjive vještine. Za one koji žele saznati više, osim videa dostupni su i interaktivni webinari nastali u suradnji s HalPetom.

Jedna od najkorisnijih vještina koje nam trebaju tijekom obrazovanja, složit ćete se, je učinkovito učenje. Na internetu ćete pronaći tisuće savjeta o tome kako učiti, ali svi imaju isti problem - naprosto ne znaš hoće li funkcionirati, sve dok ih ne isprobaš. Zato je nastavnik Nemčić predložio nešto potpuno suprotno - trik da pronađeš način učenja koji će biti personaliziran baš tebi, bez gubljenja vremena, uz pomoć alata umjetne inteligencije. Jesam li cijeli život učila na krivi način? | Foto: srednja.hr

Prošla cijelo obrazovanje, a ne zna svoj stil učenja?

Svatko od nas, doznala sam od nastavnika Nemčića, ima određeni stil učenja. Neki su više vizualni tipovi pa najbolje uče gledajući slike, dijagrame, videa ili nešto drugo. Drugi su auditivni tipovi kojima više leži slušati predavanja ili podcaste. Treći, pak, su tekstualni tipovi koji zapisuju dok uče, dok su ostali kinestetički tipovi koji najbolje uče kroz praksu i rješavanje zadataka.

Koji sam ja tip? Nemam pojma. Postoji li tip koji uči iščitavajući gradivo tisuću puta, dok ga barem djelomično ne nauči napamet pa kompletno zaboravi za tjedan dana? Taj bi bio moj.

No, nastavnik je doskočio i tom problemu. Otkrio je kako na jednostavan način, koristeći AI, doznati koji smo tip. U svoj odabrani AI alat upisala sam jednostavnu uputu: 'Postavi mi pet kratkih pitanja kako bih otkrila koji stil učenja mi najviše odgovara.'

Uslijedio je kratki kviz čiji su me rezultati, moram priznati, malo iznenadili. Otkrila sam da mi najviše odgovara auditivni stil učenja kojeg mogu učiniti još boljim tako što ću istovremeno učiti i kroz praktičan rad. To, ukratko, znači da sam svih svojih 18 godina obrazovanja učila poprilično neučinkovito.

Odlična spoznaja! Od nje, ipak, ne bih imala puno koristi kad AI ne bi mogao pomoći da svako gradivo koje učim prilagodim svom stilu učenja. Nemčić je u nastavku videa pojasnio to možete učiniti za baš svaki stil učenja, kao i koje AI alate za to možete koristiti. Cijeli video pogledajte ispod.

Testirala sam AI, ali i samu sebe

Kako bih zaključak kojeg je donio AI ipak stavila na test, odlučila sam samoj sebi zadati mali izazov. Pronašla sam stari udžbenik iz Politike i gospodarstva s kojim se nisam susrela od četvrtog razreda srednje škole. Odabrala sam dvije cjeline - politika, vlast i autoritet te narod, nacija i manjina.

Prvu ću naučiti kako sam uvijek učila - iščitavanjem dok ne zapamtim dovoljno. Da naučim drugu, pomoći će mi AI koji će lekciju prilagoditi mom stilu učenja. Testirat ću koliko sam dobro usvojila svaku cjelinu, a i u tome ću tražiti pomoć AI alata koji će mi kreirati kratke ispite iz svake cjeline.

Svojim planom bila sam jako zadovoljna, sve dok nije došlo vrijeme da ga provedem u djelo. Moram priznati da mi Politika i gospodarstvo nije bilo među dražim predmetima, a kad sam ponovo uzela udžbenik u ruke, prisjetila sam se i zašto.

Dok sam čitala, misli su mi lutale i morala sam se svjesno truditi da ostanem koncentrirana. Gradivo mi je bilo dosadno, pa to nije bio lak zadatak. Odlučila sam se testirati nakon samo jednog iščitavanja, bez 'ponavljanja'. Zamolila sam AI alat da mi kreira kviz na temelju gradiva i ocijeni ga. S tri točna odgovora od ukupno pet, svojom ocjenom, priznajem, nisam bila baš zadovoljna. Foto: srednja.hr

Drugu cjelinu učila sam na meni posve nov način. Nastavnik Nemčić savjetovao je koji AI alat koristiti i kakvu mu uputu dati, stoga sam se držala njegovog savjeta. Bilo je vrlo jednostavno - priložila sam fotografije gradiva koje želim naučiti i pričekala nekoliko minuta da se audiozapis generira.

Slušala podcast umjesto suhoparnog udžbenika

Iako podcaste i audioknjige ponekad slušam, nikad do sad nisam polagala ispit iz njih. Da usvojim ono što čujem, i dalje mi je trebala koncentracija. No, moram priznati da mi ju je bilo puno lakše održavati na ovaj način. Stavila sam slušalice u uši, zapiljila se u zid ispred sebe (iako sam mogla i raditi nešto produktivno, kao što je oprati suđe, recimo) i razmišljala o onome što čujem.

Deset minuta mog AI generiranog podcasta brzo je prošlo. Razgovorni i opušteni stil na koji mi je prezentirano gradivo puno više mi je odgovarao nego suhoparno predavanje ili puko slovo na papiru. U svoje znanje nisam bila toliko samopouzdana, jer na ovaj način još nisam učila, ali rezultati su me iznenadili.

Moj test nije bio savršeno riješen, ali rezultat je bio bolji. Točno sam odgovorila na četiri od pet pitanja. U kombinaciji s činjenicom da mi je učenje na ovaj način bilo nemjerljivo zabavnije, definitivno mi je bilo žao što ovakvi AI alati nisu postojali dok sam bila u školi. Foto: srednja.hr

Učenici i studenti danas, ipak, mogu iskoristiti sve prednosti koje nudi suvremena umjetna inteligencija. Riječ je o tehnologiji koja ima ogroman potencijal unaprijediti ne samo živote pojedinaca, već i društvo. No, taj napredak je moguć samo ako svi imaju jednak pristup znanju koje će im omogućiti da taj potencijal iskoristimo.

Uključite se u revoluciju

Upravo s tom idejom na umu nastao je HT-ov program besplatne edukacije 'AI ti to možeš'. Kroz njihov serijal videa baš svi mogu steći znanje o korištenju AI alata. Najbolje od svega, to znanje je vrlo konkretno i primjenjivo, pa ga odmah možemo koristiti kako bismo unaprijedili svoj svakodnevni život.

Uz sve to, edukacija je prilagođena vašem predznanju. Započinje kratkim kvizom koji otkriva koji ste tip korisnika AI-ja. Na temelju velikog istraživanja koje je Hrvatski Telekom proveo među građanima, definirana su četiri tipa korisnika, a za svaki tip razvijena je posebna edukacija, tako da učite upravo onako kako vama najviše odgovara. Kviz riješite ovdje, a nakon toga se pogledajte novi Nemčićev video serijal.

Kako je nastavnik Nemčić objasnio, AI nam daje slobodu da sadržaj prilagodimo sebi, umjesto da se mučimo s formatom koji nam ne odgovara. Iako umjetna inteligencija može puno, ona ne može razmišljati niti učiti umjesto nas. Stoga se naoružajte znanjem i vještinama koje vam trebaju da iskoristite potencijal koji AI nudi.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Hrvatskog Telekoma