Mali istraživači u akciji: STEM radionice za predškolce u Zagrebu

Djeca u Zagrebu kroz igru i istraživanje mogu otkriti svemir i naučiti više o održivoj hrani na STEM radionicama koje organizira udruga MUZZA.

Udruga MUZZA kontinuirano radi na popularizaciji znanosti, tehnologije i STEM područja među djecom i mladima, s posebnim naglaskom na učenje kroz iskustvo, igru i istraživanje. Kroz projekte poput MUZZA STEM akademije – STEMA, MUZZA razvija i provodi edukativne aktivnosti koje potiču znatiželju, kreativnost i razumijevanje svijeta oko nas već od najranije dobi.

U ponedjeljak, 27. travnja, najmlađe očekuju dvije zanimljive i edukativne radionice osmišljene kako bi kroz igru, priču i interakciju razvijali znatiželju, maštu i svijest o svijetu koji ih okružuje.

U Dječjem vrtiću Medo Brundo (Dubrava 185, Zagreb) od 15:30 do 16:30 sati održat će se radionica astronomije „Sunčev sustav“. Kroz interaktivnu priču djeca će krenuti na uzbudljivo putovanje svemirom, upoznati planete i druga nebeska tijela te na zabavan i pristupačan način otkriti osnovne pojmove o svemiru.

Nakon svemirske avanture, program se nastavlja u Dječjem vrtiću Kolibri (Ruščenica 19, Zagreb), gdje će se od 17:00 do 18:00 sati održati radionica „Zeleni održivi tanjurić“. Kroz ovu radionicu djeca će učiti o važnosti zdrave, lokalne i održivo uzgojene hrane, razvijajući svijest o očuvanju okoliša i odgovornom odnosu prema prirodi već od najranije dobi.

Ove radionice pružaju jedinstvenu priliku da djeca kroz igru i istraživanje zakorače u svijet znanosti i održivog razvoja, potičući njihovu radoznalost i stvarajući temelje za buduće odgovorne i osviještene generacije.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a broj sudionika ograničen je na 20 djece. Prijava je obavezna, a roditelji mogu svoju djecu prijaviti putem obrazaca na oglasnim pločama u vrtićima u kojima se radionice odvijaju.

Radionice se organiziraju u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA koji za cilj ima približiti STEM područja djeci i mladima te potaknuti razvoj digitalnih, znanstvenih i inovacijskih kompetencija kroz suvremene edukativne programe. Foto: MUZZA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.