Ove brojke mogle bi vas razveseliti: Sve više građana ipak bira knjigu

Značajno je porastao broj građana koji su u godini pročitali barem jednu knjigu. Najčešće su to žene, a uzlet doživljava i čitanje sadržaja online.

Svjetski dan knjige i autorskih prava i otvorenje Noći knjige bili su proteklog četvrtka idealna prilika za predstavljanje najnovijih rezultata čitalačkih navika Hrvata. Razloga za optimizam itekako ima - u proteklih godinu dana barem jednu knjigu pročitalo je 44 posto građana Hrvatske što je značajan porast u odnosu na proteklo istraživanje kada je čitanost iznosila 37 posto.

Žene čitaju više, a poznato i u kojim regijama

Kako je priopćila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, brojke govore da se trend čitanost se vratio na razine iz 2020. i 2021. godine. Podatak je to iz istraživanja o čitanosti i kupnji knjiga u Republici Hrvatskoj koje je u NSK predstavila Tamara Kraus iz tvrtke KARIKA koja nedostaje d.o.o..

- Kao i prethodnih godina, vjerojatnost da je osoba s kojom razgovarate pročitala barem jednu knjigu u posljednjih godinu dana povećava se ako razgovarate sa ženskom ili osobom koja živi u Zagrebu ili u njegovoj okolici (51 posto), visokoobrazovanom osobom (66 posto), osobom s višim primanjima kućanstva (50 posto) ili osobom koja živi u Istri, Primorju ili Gorskom Kotaru (59 posto). Pročitane knjige najčešće se kupuju (46 posto) ili se posuđuju u knjižnici (40 posto). U zadnje četiri godine broj onih koji su pročitanu knjigu dobili na poklon ostaje stabilan (25 posto čitatelja), dok se, s druge strane, sve manje knjige posuđuju od prijatelja (26 posto čitatelja), a 10 posto čitatelja naslove fotokopira ili preuzima s interneta, stoji, među ostalim, u rezultatima istraživanja.

Ono je još pokazalo i da je svaki četvrti građanin kupio je barem jednu knjigu u posljednja tri mjeseca, iako se u zadnjih sedam godina primjećuje se stagnacija u kupovini knjiga.

- Tipična osoba koja kupuje knjige češće od prosjeka spada među visokoobrazovane građane (48 posto) u dobi od 26 do 45 godina (34 posto) koja živi u kućanstvu s višim primanjima (32 posto). U najvećoj se mjeri i čita i kupuje beletristika. Od preostalih vrsta knjiga najviše se kupuju dječje i stručne knjige, zatim publicistika, priručnici, knjige vezane uz umjetnost, a na samom začelju je strip, priopćeno je iz NSK.

Interesantan je i podatak da broj građana koji ne kupuju knjige zbog manjka interesa kontinuirano pada. Primjerice, u 2024. takvih je bilo 61 posto, a ove ih je godine 49 posto. Nedostatak interesa za to češći je među muškarcima i onima u dobi 26 – 35 godina.

Čitanje sadržaja na internetu sve popularnije

U porastu je i čitanje sadržaja na internetu, s time da ono značajno opada s porastom životne dobi.

- Sa 63 posto u 2023. godini, udio je narastao na 75 posto prošle godine dok u 2026. iznosi 77 posto. I dalje se najviše čitaju dnevne novine (55 posto), češće osobe u dobi od 36 do 55 godina (64 posto). Sve su popularniji portali i blogovi s autorskim sadržajem koje prati 36 posto populacije, češće od ostalih visokoobrazovane osobe (51 posto) i osobe viših primanja (48 posto). Specijalizirane e-časopise preferiraju mlađi (25 posto – 29 posto) i visokoobrazovani (34 posto), dok su blogovi i grupe o knjigama najzanimljiviji osobama u dobi od 26 do 45 godina (27 posto), priopćeno je iz NSK.

Rezultati su, među ostalim, pokazali i da E-knjige u Hrvatskoj čita svega 9 posto, a kupuje 1 posto populacije, kao i da svaki četvrti građanin Hrvatske smatra da je internet najbolji i najučinkovitiji način kupovine knjiga. Kako navode iz NSK, istraživanje o čitanosti i kupovini knjiga u Republici Hrvatskoj priređeno je na uzorku od tisuću ispitanika i u razdoblju od 1. ožujka do 25. ožujka ove godine u povodu održavanja Noći knjige.