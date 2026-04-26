Koliko vas ju je primijetilo? Na zgradi sveučilišta usred Zagreba godinama stoji jedna greška

Na pročelju Sveučilišta Libertas u Zagrebu već godinama stoji pogrešno ispisan naziv trga na kojem se nalazi. Umjesto pravilnog 'Kennedyjev trg', na natpisu piše 'Kennedyev trg'. Riječ je o gramatičkoj pogrešci u tvorbi posvojnog pridjeva od imena John F. Kennedy, gdje je u hrvatskom standardu ispravan oblik Kennedyjev.

Kako je objašnjeno na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik, glas j umeće se između osnove i nastavka u oblicima riječi koje na i završavaju u izgovorima. Prezime Kennedy završava glasom i iako mu je u zapisu završno slovo y. Prema objašnjenju Instituta, i svim se stranim imenima koja završavaju glasom i u sklonidbi i tvorbi posvojnih pridjeva umeće j između osnove i nastavka.

Iako se radi o naizgled sitnici, riječ je o javno istaknutom natpisu na obrazovnoj instituciji i to poprilično velikim slovima, zbog čega pogreška dodatno upada u oči.