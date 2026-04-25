Upisujete srednju i još ne znate koje staviti na popis? Može vam pomoći ovih 8 koraka

Sve su češći upiti roditelja i osmaša odakle krenuti kada je riječ o tome koju srednju upisati. Ovih nekoliko koraka može pomoći kod donošenja odluke.

Iako datumi upisa u srednje škole još nisu poznati, već nekoliko mjeseci na društvenim mrežama pristižu nam poruke osmaša i roditelja o tome možemo li ih uputiti u to kako odabrati pravu srednju školu. To je jedna od prvih važnijih životnih odluka koje mlada osoba donosi pa ne iznenađuje da se mnogi prije nje žele dobro informirati. I za to postoji nekoliko načina.

Profesionalna orijentacija

Iako je značajan broj onih koji do osmog razreda već znaju što će upisati, postoje i učenici koji jednostavno nemaju jasnu sliku. Ako učenik nije siguran što ga zanima ili u čemu je dobar, odlazak na profesionalnu orijentaciju može biti izvrstan prvi korak i polazna točka. Provodi se u suradnji sa stručnjacima (psiholozima, savjetnicima Zavoda za zapošljavanje), a najčešće uključuje testove interesa, sposobnosti i osobnosti. Za testiranje se možete obratiti područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svome mjestu, ali postoji i online test. Možete mu pristupiti na ovoj poveznici, a za ispunjavanje će vam trebati oko 20 minuta. Prvo odgovarate na pitanja o svojim interesima i sklonostima, na temelju čega će vam sustav ponuditi zanimanja koja bi vam se mogla svidjeti. Potom slijede pitanja o vašim vještinama, znanjima i sposobnostima, nakon čega dobivate konačni savjet.

Razmislite o svojim interesima, ne samo ocjenama

Možda ste odlikaš i upravo vas to dovodi do još većih dvojbi – jer na temelju bodova možete upisati gotovo svaku školu. Dobre ocjene su važne, ali još je važnije što učenika dugoročno zanima jer ćete tako biti motiviraniji i za završetak srednje škole i uspjeh u daljnjem zanimanju. Pisali smo tako o učenicama koje su u osnovnoj prolazile s 5,0, ali gimnazija za njih nije bila opcija.

Dan otvorenih vrata škole

Kada otprilike znate što vas zanima, dobro je otići na dan otvorenih vrata škole ili lokalni sajam na kojem se predstavljaju srednje, na primjer, 'Dojdi osmaš' koji postoji u Zagrebu. Sve više srednjih škola odlučuje se predstaviti na ovakav način – jedne ne bi li privukle najbolje školarce, a druge jer zbog općeg demografskog stanja imaju osjetan pad školaraca. Za vas to znači priliku da iz prve ruke doznate što pojedina škola nudi, ne samo po pitanju temeljnog obrazovanja koje propisuje kurikulum, nego i dodatnih izvannastavnih aktivnosti, mogućnosti sudjelovanja na natjecanjima, učeničkim razmjenama i slično.

Povežite se s trenutačnim učenicima

Na danu otvorenih vrata škole možete upoznati i trenutačne učenike pojedinih škola koji će vam iz prve ruke reći kako izgleda školovati se u toj školi. Ipak, bilo bi dobro da se probate povezati i s drugim učenicima škole koju ciljate upisati, preko prijatelja i poznanika. Zamolite vas da vam kažu koje su prednosti, a koje mane školovanja u toj srednjoj, koji su im predmeti najteži, koje vole slušati, kako im izgleda jedan tipičan nastavni dan, ali i kakva je općenita atmosfera u školi.

Razgovor s nastavnicima i školskim pedagogom

Nastavnici koji su s vama još od petog razreda, razrednici, ali i školski pedagozi zasigurno vas neće odbiti ako i njih zamolite da s vama porazgovaraju oko odabira srednje škole. Posebice ako postoji predmet u kojem posebno briljirate, a predmetni nastavnik je to primijetio i poticao vas da se, primjerice, prijavljujete na natjecanja. Nastavnici i razrednici svakako ne mogu donijeti odluku umjesto vas, ali vam mogu dati korisne savjete koji će vam pomoći u odabiru smjera.

Mrežne stranice škola i društvene mreže

Ako okvirno znate što želite, prije uvrštavanja bilo koje škole na svoj popis detaljno proučite njene službene mrežne stranice. Službene stranice škola nude osnovne informacije o programima, predmetima i aktivnostima. Većina škola sada ima i društvene mreže – Facebook, Instagram, a poneke i TikTok. Društvene mreže, za razliku od mrežnih stranica, mogu dati uvid u 'život škole', dakle razna događanja, projekte i svakodnevicu učenika.

Online predstavljanje škola na srednja.hr

Škole imaju i svoje profile na portalu srednja.hr, u sklopu online predstavljanja škola. Ondje je također opisana povijest škole i što svaka od njih nudi na upisima.

Kalkulator bodova

Dakako, važno je pri donošenju odluke biti realan oko toga za koju srednju uopće imate dovoljno bodova. Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.