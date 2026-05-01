Između ili među, znate li kada se koristi koji prijedlog? Evo brzog objašnjenja

Učenici, ali i studenti i odrasli ljudi ponekad krivo upotrijebe prijedloge 'između' i među'. Razlika itekako postoji i vrijeme je da ju objasnimo.

Naime, između čega je ono što se nalazi ili događa u prostoru od jednoga do drugoga predmeta ili osobe. Na primjer, 'između prozora', 'između stola i kreveta', 'Luka sjedi između Ane i Marka', piše Rječnik.hr.

Između označuje i vrijeme određeno početkom i krajem, na primjer 'vidimo se između 8 i 9 na igralištu'.

S druge strane, prijedlog među označuje da se nešto nalazi ili događa u prostoru u kojemu je više predmeta ili osoba. Na primjer, 'učiteljica sjedi među učenicima' ili 'ostavio sam ti pismo među knjigama'.