Postani inženjer na jedan dan: zabavna STEM radionica za djecu i mlade

U sklopu Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla održava se radionica na kojoj djeca kroz igru otkrivaju svijet STEM-a.

U sklopu Festivala znanosti 2026 u Zagrebu, najmlađe (a i one nešto veće) posjetitelje očekuje posebna poslastica – interaktivna radionica „Postani inženjer na jedan dan“!

Kada? 25. travnja 2026.

Vrijeme? Od 11:00 do 12:00 sati

Gdje? U Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Zagreb

Organizatori pozivaju svu djecu da dođu, zabave se i na jedan sat zakorače u svijet inženjera! Kroz igru, zanimljive izazove i kreativne zadatke, mali sudionici će otkriti kako nastaju rješenja za svakodnevne probleme i koliko znanost može biti zabavna.

Radionica je osmišljena tako da potiče dječju znatiželju, maštu i timski rad – bez dosadnih predavanja, samo praktično istraživanje i učenje kroz igru!

Ova aktivnost dio je projekta „STEM: Inženjeri budućnosti“, kojeg provodi Hrvatska udruga za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), a sufinanciran je iz ESF+ programa. Cilj projekta je približiti STEM područje djeci i mladima te ih inspirirati za zanimanja budućnosti.

- Dođite, istražujte i zabavite se! Možda baš ovdje započne priča o budućim malim inženjerima, poručili su organizatori.

