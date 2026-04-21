STEM: Inženjeri budućnosti u Zaprešiću!

U Zaprešiću se održava STEM radionica na kojoj djeca kroz gradnju tornjeva, izradu katapulta i kviz upoznaju svijet inženjerstva.

Tražite edukativnu i zabavnu aktivnost za djecu? Imamo odličnu ideju!

Pridružite nam se na STEM radionici gdje djeca kroz igru, istraživanje i timski rad ulaze u svijet inženjerstva.

Kroz niz kratkih i dinamičnih aktivnosti potičemo kreativnost, logičko razmišljanje i rješavanje problema – baš kao u pravim projektima.

Što vas očekuje?

🔹 Gradnja tornjeva u Sky Tower izazovu

🔹 Izrada i testiranje katapulta u mini-labu

🔹 Zabavni kviz i inspirativne inženjerske priče

Radionica je dio projekta STEM: Inženjeri budućnosti, usmjerenog na približavanje građevinskog inženjerstva djeci kroz praktičan rad i igru.

Gdje? Gradska knjižnica Ante Kovačića, Trg žrtava fašizma 6, Zaprešić

Kada? 23.03.2026. od 09:30 do 10:30

Sudjelovanje je besplatno – prijava nije potrebna!

