Kako od kaotičnih materijala za učenje napraviti preglednu skriptu za učenje? Donosimo vodič korak po korak

Gomila papira i neuredni materijali za učenje često su demotivirajući, a kako jednostavno urediti skripte otkrio je omiljeni profesor Dejan Nemčić.

Na drugoj godini fakulteta, iz jednog kolegija imali smo open book exam. Naravno, u tom trenutku bila sam toliko mirna jer u moru kolokvija barem za jedan nisam morala ništa raditi. Ili? Isprintala sam sve skripte koje sam mogla pronaći, profesorove prezentacije, a još sam ponijela svoje papire sa zadacima.

Profesor je dijelio ispite, a ja sam krenula raspoređivati papire kao da radim u administraciji neke ogromne organizacije i dalje bila mirna i delulu da stvarno nisam ništa trebala napraviti za taj ispit. Panika je krenula ubrzo nakon što sam u toj gomili papira uspjela pronaći svega par odgovora i tako je ispit ostao poluprazan.

Iz mog primjera možemo zaključiti kako su organizirani materijali za učenje prvi korak ka učinkovitom pripremanju za ispite. Upravo je organizacija materijala za učenje jedna od metoda koju poznati profesor geografije Dejan Nemčić navodi u svom nedavno objavljenom videu koji možete pogledati ispod.

Kroz serijal od 12 videa, profesor objašnjava kako umjetna inteligencija može biti uvelike od pomoći pri učenju ako je znamo pravilno koristiti. Serijal je kreirao Hrvatski Telekom, a ovogodišnja inicijativa 'AIMO! Znati uz AI' nastavak je prošlogodišnje edukacije 'AI ti to možeš' koju je vodio Toni Milun.

Svi učenici, studenti, ali i ljudi koji i dalje žele učiti imaju priliku besplatno usvojiti korisna znanja i iskoristiti puni potencijal alata umjetne inteligencije. Osim videa, postoje kvizovi te interaktivni webinari nastali u suradnji s HalPetom.

Sve s predavanja na jednom mjestu, bez prepisivanja

Jedna od mojih metoda učenja jest ispisivanje rečenica s prezentacija na papir sve dok mi desna ruka ne otpadne, ili dok odlučim da je spavanje važnije od učenja. Iako zapamtim dosta tijekom pisanja (ili to radim samo kako bih se osjećala produktivno), oduzme mi puno vremena.

U tom trenutku uskače profesor s metodom koja ne zahtijeva sate i sate provedene za stolom. Svega par klikova i jedna dobra naredba dovoljni su da mnogobrojne slajdove prezentacija pretvori u urednu i organiziranu skriptu. Osoba drži knjige u ruci | Foto: srednja.hr

Profesor Dejan Nemčić u videu je objasnio važnost strukturiranja naredbe koju zadajemo, ali i izbor AI alata kojeg ćemo koristiti. Pokazao je kroz primjere kako nastaju uredne bilješke za učenje iz jednog ili više izvora, a ja sam ih isprobala prema njegovim uputama.

Izabrala sam prezentacije jednog kolegija koji sam nedavno prošla na fakultetu kako bih znala jesu li temeljni pojmovi koje umjetna inteligencija izvuče stvarno glavni pojmovi. U AI alat ubacila sam strukturu poruke istu kao što i profesor Nemčić predlaže u videu. AI alat odgovara na naredbu | Foto: srednja.hr

U svega par sekundi dobila sam pojmove sortirane u četiri glavna tematska područja. Na kraju teksta pisale su i nadopune za bolje razumijevanje gradiva. Moram priznati da je dobro sortirao koji su pojmovi najvažniji, a mene ruka ne mora boljeti kako bih imala sve na jednom mjestu.

Od kaosa do skripte

U situaciji kad profesori ne postave prezentacije na nama vidljivo mjesto osuđeni smo na čitanje literature. Naravno, kako bi stvari bile još gore za predmet, postoji sedam literatura, tri dodatne i minimalno pet skripti koje variraju po broju stranica, uglavnom previše svega.

Ako si kao ja sumnjičavo preletiš po svemu, no bilo bi jednostavnije kad bi znao da imaš jednu, ali vrijednu skriptu. Iz vlastitog iskustva znam da najveći problem kod samostalnog rađenja skripti jest prepoznati što je važno. Mislim koliko stvarno mogu biti sigurna da na ispit neće doći pitanje koliko je autor knjige imao djece prema zahvali na kraju djela.

Za takve situacije također postoji rješenje. Izabrala sam kolegij za koji nisam znala iz čega učiti i u alat umjetne inteligencije ubacila sam četiri skripte koje sam pronašla. Ponovno sam iskoristila naredbu koju je profesor iskoristio u videu, s kojom sam striktno tražila da ne koristi nikakve druge izvore osim mojih. AI alat odgovara na naredbu | Foto: srednja.hr

Iz svih skripti dobila sam sažetak u pet cjelina te popis autora koje trebam zapamtiti. Bila sam zadovoljna s popisom koji je napravio s obzirom na to da sam znala o čemu se radi u gradivu.

Osim pisane skripte, uz AI moguće je napraviti i audio podcast, savjetovao je profesor Nemčić. Ako ste jedni od onih koji uživaju u slušanju i lakše pamtite, onda je ovo odlično rješenje za vas. No ako niste preveliki obožavatelji takvog formata, možete ga poslušati dok radite druge poslove poput čišćenja ili vježbanja u teretani. Tako se upoznajete s gradivom koje vas čeka.

Proaktivno učenje počinje u svega par klikova

Da sam na onom open book examu znala za ove trikove sigurno bih prošla ispit iz prve. Bez obzira na to što ja nisam mogla koristiti alate AI, vi pomoću njih imate priliku učiti proaktivno, a s obzirom na to da su ispitni rokovi i kraj školske godine sve bliže, ovo je pravo vrijeme za pokret.

Upravo s tom idejom na umu nastao je HT-ov program besplatnih edukacija 'AI ti to možeš'. Kroz njihov serijal videa baš svi mogu steći znanje o korištenju AI alata. Najbolje od svega, to znanje je vrlo konkretno i primjenjivo, pa ga odmah možemo koristiti kako bismo unaprijedili svoj svakodnevni život.

Uz sve to, edukacija je prilagođena vašem predznanju. Započinje kratkim kvizom koji otkriva koji ste tip korisnika AI-ja. Na temelju velikog istraživanja koje je Hrvatski Telekom proveo među građanima, definirana su četiri tipa korisnika, a za svaki tip razvijena je posebna edukacija, tako da učite upravo onako kako vama najviše odgovara. Kviz riješite ovdje, a nakon toga pogledajte novi Nemčićev video serijal.

Nakon što pronađete metodu koja vam u potpunosti odgovara, možete krenuti s učenjem jer iako AI alati mogu pomoći, oni neće naučiti umjesto vas.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Hrvatskog Telekoma

