Nastavnik otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo

Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.

Ako po nečemu pamtim svoje srednjoškolske dane, to je da sam bila kampanjac. Stres mi je bio motivator, a plan učenja nešto što sam osmišljavala u zadnji čas. Od mog pisanja mature prošlo je već nekoliko godina, ali lagani nemir koji sam osjetila dok sam pisala ovaj tekst podsjetio me da se neke stvari ne mijenjaju.

Stoga, maturanti, ovo je za vas. Znam da su izlasci još tu, da su zadnji zajednički trenuci sa srednjoškolskim prijateljima dragocjeni i da je 'počet ću sutra' rečenica koju ste izgovorili barem desetak puta ovaj tjedan. Matura je iza ugla, ali priprema ne mora biti onako teška kao što je bila za generacije prije vas, ako joj pristupite pametnije nego što smo mi. Foto: srednja.hr

Kako bi vam učenje bilo lakše, omiljeni nastavnik geografije Dejan Nemčić snimio je novi video serijal u sklopu inicijative 'AIMO! znati uz AI', 12 epizoda koje na praktičan način pokazuju kako koristiti umjetnu inteligenciju za učinkovitije učenje. Serijal donosi Hrvatski Telekom kao nastavak na prošlogodišnje edukacije 'AI ti to možeš' s Tonijem Milunom.

Njihov cilj je učiniti AI tehnologiju razumljivom i korisnom svima, posve besplatno, kroz konkretna znanja i vještine. Za one koji žele saznati više, osim videa dostupni su i interaktivni webinari nastali u suradnji s HalPetom. Za početak riješite kratki kviz koji otkriva koji ste tip korisnika AI-ja. Na temelju velikog istraživanja, definirana su četiri tipa korisnika, a za svaki tip postoji posebna edukacija.

Jedna od epizoda posvećena je isključivo pripremi za državnu maturu, pa sam sjela, otvorila AI alat i isprobala svaki korak. Za testiranje sam odabrala Hrvatski jezik i književnost. Rezultati su me, moram priznati, malo iznenadili. Nemčićev video možete pogledati ispod.

Napraviti plan koji se zapravo može provesti

Moja metoda planiranja kroz srednju školu izgledala je ovako: jedan raspored na mobitelu, jedan u bilježnici i jedan zalijepljen na zidu sobe, za svaki slučaj. Nijedan nisam doslovno provela.

Nemčić kao prvi korak savjetuje izradu plana uz pomoć AI-ja i to konkretnog: s rasporedom po predmetima, danima za ponavljanje i danima za rješavanje ispita iz prošlih godina. Zadala sam AI-ju ključne informacije: u koje doba dana sam najproduktivnija, koliko realno vremena imam tjedno i vikendom te koliko je dana ostalo do prve mature. Za nekoliko minuta dobila sam raspored koji bih inače sama sebi obećavala napraviti 'sutra' neodređeno dugo.

Plan nije uključivao samo Hrvatski, uzela sam u obzir druge dvije bitne mature koje svi maturanti pišu - Matematika i Engleski. Predmeti su ravnomjerno raspoređeni po danima i cjelinama. Prva dva tjedna definirana su kao priprema, druga dva kao intenzivniji rad. Funkcionalno, pregledno i što je najvažnije, provedivo. Foto: srednja.hr

Skripta umjesto 40 stranica gradiva

Kad zbrojimo sve udžbenike svih četiri godine srednje škole, količina gradiva može biti paralizirajuća. Skripte su tu upravo zbog toga da ono najbitnije bude na jednom mjestu, u preglednom obliku.

Za testiranje sam odabrala alteracije ije/je/e/i, gradivo koje me na vlastitoj maturi bunilo više nego što bih voljela priznati. Sve zvuči slično, a zapravo nije, a bez čvrste teorijske podloge lako je pogriješiti. Uslikala sam stranice iz udžbenika i zamolila AI da napravi skriptu.

Rezultat je bio pet jasnih kartica raspoređenih po osnovama, imenicama, glagolima i pridjevima, s posebnim poglavljem o najčešćim zamkama na maturi. Na kraju skripte nalazio se i samotest. Gradivo koje bi mi inače trebalo sat vremena skupljanja po bilježnicama složeno je na jednom mjestu, bez suvišnih informacija. Foto: srednja.hr

AI kao mentor koji neće odustati

Nemčić savjetuje aktivno prisjećanje, rješavanje pitanja umjesto pukog iščitavanja gradiva. Čak i kad pogriješite, učite. Upravo tu AI postaje osobito koristan, jer može preuzeti ulogu mentora koji ima beskonačno strpljenja i koji vas neće pustiti da se izvučete s površnim odgovorom.

Razumijevanje gradiva najlakše se provjeri testiranjem, pa sam AI-ju zadala da osmisli sedam pitanja koja se najčešće pojavljuju na maturi iz alteracija i da mi ne otkriva odgovore unaprijed. Nakon što sam odgovorila, detaljno je obrazložio svaki moj odgovor i na što se trebam fokusirati u prvom tjednu rada. Kad sam u jednom trenutku pokušala skrenuti razgovor na drugu temu, vratio me na zadatak. Ako mislite da se možete izvući lako iz ispitivanja, varate se. Foto: srednja.hr

Na greškama se uči

Na kraju sam ga upitala koje su najčešće greške maturanata na maturi i može li mi navesti izvore na kojima se temelji. Nemčić posebno ističe korisnost AI-ja za analizu kriterija ocjenjivanja i najčešćih grešaka na ispitu. I tu dolazimo do važne napomene: sve što AI generira potrebno je dodatno provjeriti.

On može halucinirati sadržaj, navoditi nepostojeće izvore i tvrditi stvari koje zvuče uvjerljivo, a nisu točne. Uvijek provjerite informacije u udžbeniku. Službeni ispitni katalog i dokumenti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja uvijek su konačna referenca, a ne AI. Foto: srednja.hr

AI je vaš pomoćnik, a ne učenik umjesto vas

Nakon što sam isprobala sve korake, ostala mi je jedna jasna misao: ovo nije varanje. Ovo je pametnije učenje.

Kao što je Nemčić istaknuo u videu, matura nije test pamćenja nego test razumijevanja i primjene znanja. Ako AI koristite kao prečac kako biste skratili vrijeme za školskim stolom, riskirate površno usvojeno gradivo. Ako ga koristite kao pomoćnika koji vam pomaže planirati, strukturirati, testirati i razumjeti - povećavate šanse za što bolji rezultat. Maturanti danas imaju alate koje generacije prije njih nisu imale. Šteta bi bilo to ne iskoristiti.

Upravo s tom idejom na umu nastao je HT-ov program besplatne edukacije 'AI ti to možeš'. Kroz njihov serijal videa baš svi mogu steći znanje o korištenju AI alata. Najbolje od svega, to znanje je vrlo konkretno i primjenjivo, pa ga odmah možemo koristiti kako bismo unaprijedili svoj svakodnevni život.

A za sve koji se pripremaju za obavezni esej iz Hrvatskog, Nemčić ima i posebnu epizodu posvećenu pisanju eseja. Sažima ključne kriterije ocjenjivanja i pokazuje kako uz pomoć AI-ja uvježbati strukturu i argumentaciju. Svakako pogledajte.

Nemčić ima i poseban video o pisanju eseja koji bi svaki maturant trebao pogledati barem jednom. Esej je obvezan za sve, a dobar esej zna biti razlika između prolaza i odličnog uspjeha. Video možete pogledati ovdje.

Cijeli serijal 'AIMO! znati uz AI' dostupan je besplatno, uz interaktivne webinare u suradnji s HalPetom.

Na temelju velikog istraživanja koje je Hrvatski Telekom proveo među građanima, definirana su četiri tipa korisnika, a za svaki tip postoji posebna edukacija. Umjetna inteligencija ne može razmišljati ni učiti umjesto nas, stoga naučite je pametno koristiti da iskoristite svoj puni potencijal.

Nedavno smo isprobali još jedan Nemčićev savjet, onaj o tome kako personalizirati učenje uz pomoć umjetne inteligencije. Testirali smo znanje prije i poslije učenja na taj način, a o rezultatima pročitajte u ovom tekstu.