Pitali smo učenike i studente što rade za Prvi svibnja: Mnogi su nam rekli da spavaju

Ana ide na izlet, Mihaela se priprema za susret Katoličke mladeži, a Lili će igrati igrice kod kuće. Učenicima produženi vikend služi za resetiranje
Danas je prvi svibnja, Međunarodni praznik rada, neradni dan i za mnoge omiljena prilika za roštiljanje i druženje s prijateljima. Praznik obilježava velike radničke prosvjede u Chicagu održane na taj datum 1886. godine. U štrajku je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a nakon prosvjeda još ih je osmero osuđeno na smrt. Ovim danom naglašava se važnost radničkih prava i solidarnosti.
Iako još ne rade i brojni učenici vole ovaj dan jer nema nastave. Pitali smo učenike i studente što rade za Praznik rada, a dobili smo razne odgovore. Neki roštiljaju, drugi uče, treći idu kod prijatelja, na planinarenje ili izlet, a čak troje ih je odgovorilo da spavaju.
'Rijetko imamo priliku svi zajedno negdje otići'
Ana, učenica Gimnazijskog kolegija 'Kraljica Jelena' u Splitu kaže da ovaj praznik doživljava više kao produženi vikend. Bliži se kraj školske godine i ima dosta obaveza, pa će joj neradni petak itekako dobro doći.
- U mojoj obitelji smo se dogovorili da ćemo taj dan provesti na izletu, planiramo ići na izvor Cetine, odnosno na Perućko jezero, a zatim posjetiti i Kninsku tvrđavu. Veselim se tom druženju jer rijetko imamo priliku svi zajedno negdje otići, priča nam Ana.
Međutim nakon povratka s izleta čeka je učenje, jer će uskoro pisati nekoliko ispita i ispravaka, pa pokušava pronaći ravnotežu između obaveza i slobodno vremena.
- Mislim da mi ovakvi kratki izleti ipak dobro dođu da se malo maknem od škole i napunim energiju za dalje, zaključuje Ana.
Lili iz Tehničke škole Sisak planira Praznik rada provesti opušteno. Kaže nam da će vjerojatno većinu dana provesti doma, gejmajući s prijateljima i napokon se mali naspavati jer joj se tijekom školske godine nakupi umora.
- Možda se kasnije i vidimo uživo, ali za sad mi plan zvuči kao kombinacija odmora, igrica i što manje stresa. Produženi vikend mi je dobro sjeo jer je kraj školske godine već dosta naporan. Ima puno obveza, testova i učenja pa dobro dođe nekoliko dana bez ranog ustajanja i škole, priča nam Lili.
Dodaje da će uz odmor ipak morati odraditi i dio školskih obaveza jer se kraj godine brzo približava, a još se dosta toga ocjenjuje.
- Mislim da je većina učenika trenutačno između toga da žele odmoriti i toga da osjećaju pritisak zbog škole, pa je ovaj vikend dobra prilika da se barem malo resetiramo prije završnice godine, kaže Lili.