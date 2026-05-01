Pitali smo učenike i studente što rade za Prvi svibnja: Mnogi su nam rekli da spavaju

Ana ide na izlet, Mihaela se priprema za susret Katoličke mladeži, a Lili će igrati igrice kod kuće. Učenicima produženi vikend služi za resetiranje

Danas je prvi svibnja, Međunarodni praznik rada, neradni dan i za mnoge omiljena prilika za roštiljanje i druženje s prijateljima. Praznik obilježava velike radničke prosvjede u Chicagu održane na taj datum 1886. godine. U štrajku je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a nakon prosvjeda još ih je osmero osuđeno na smrt. Ovim danom naglašava se važnost radničkih prava i solidarnosti.

Iako još ne rade i brojni učenici vole ovaj dan jer nema nastave. Pitali smo učenike i studente što rade za Praznik rada, a dobili smo razne odgovore. Neki roštiljaju, drugi uče, treći idu kod prijatelja, na planinarenje ili izlet, a čak troje ih je odgovorilo da spavaju.

'Rijetko imamo priliku svi zajedno negdje otići'

Ana, učenica Gimnazijskog kolegija 'Kraljica Jelena' u Splitu kaže da ovaj praznik doživljava više kao produženi vikend. Bliži se kraj školske godine i ima dosta obaveza, pa će joj neradni petak itekako dobro doći.

- U mojoj obitelji smo se dogovorili da ćemo taj dan provesti na izletu, planiramo ići na izvor Cetine, odnosno na Perućko jezero, a zatim posjetiti i Kninsku tvrđavu. Veselim se tom druženju jer rijetko imamo priliku svi zajedno negdje otići, priča nam Ana.

Međutim nakon povratka s izleta čeka je učenje, jer će uskoro pisati nekoliko ispita i ispravaka, pa pokušava pronaći ravnotežu između obaveza i slobodno vremena.

- Mislim da mi ovakvi kratki izleti ipak dobro dođu da se malo maknem od škole i napunim energiju za dalje, zaključuje Ana.

'Dobra prilika da se barem malo resetiramo'

Lili iz Tehničke škole Sisak planira Praznik rada provesti opušteno. Kaže nam da će vjerojatno većinu dana provesti doma, gejmajući s prijateljima i napokon se mali naspavati jer joj se tijekom školske godine nakupi umora.

- Možda se kasnije i vidimo uživo, ali za sad mi plan zvuči kao kombinacija odmora, igrica i što manje stresa. Produženi vikend mi je dobro sjeo jer je kraj školske godine već dosta naporan. Ima puno obveza, testova i učenja pa dobro dođe nekoliko dana bez ranog ustajanja i škole, priča nam Lili.

Dodaje da će uz odmor ipak morati odraditi i dio školskih obaveza jer se kraj godine brzo približava, a još se dosta toga ocjenjuje.

- Mislim da je većina učenika trenutačno između toga da žele odmoriti i toga da osjećaju pritisak zbog škole, pa je ovaj vikend dobra prilika da se barem malo resetiramo prije završnice godine, kaže Lili.

'Čeka me odmaranje, druženje i fešta'

Mihaela iz Škole za cestovni promet u Zagrebu sretna je jer je uspjela ispraviti sve negativne ocjene, pa je čeka lijep i miran vikend.

- Obitelj će roštiljati u petak ili subotu, a ja ću s mladima ići u Požegu na Susret hrvatske katoličke mladeži! Tako da, čeka me odmaranje, druženje i fešta!, priča nam Mihaela.