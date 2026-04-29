Udruga MUZZA u svibnju donosi STEM radionice za djecu diljem Zagreba i okolice

Udruga MUZZA tijekom svibnja organizira niz edukativnih STEM radionica za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi na više lokacija u Zagrebu, okolici i Karlovcu. Radionice se provode u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i održivog razvoja kroz interaktivno i iskustveno učenje.

Program započinje 5. svibnja od 18 do 19 sati radionicom ˝Inženjeri labirinta˝ za djecu od 5 do 8 godina u knjižnici Medveščak u Ulici kralja Zvonimira 17, a nastavlja se 6. svibnja od 9 do 12 sati s trima radionicama o održivom razvoju za djecu dobi od 7 do 9 godina u knjižnici M2 (Medveščak 71). Već 7. svibnja u istoj knjižnici u ulici kralja Zvonimira 17 održat će se radionice astronomije.

Poseban dio programa održava se 9. svibnja u Karlovcu, gdje će od 10 do 14 sati biti organizirana javna manifestacija „MUZZA Svemirska igraonica znanosti“, nakon čega slijede dvije radionice astronomije za predškolce i mlađe osnovnoškolce u Nikola Tesla Experience Center-u, od 15:30 do 16:30 sati te od 17 do 18 sati.

Radionice se potom vraćaju u Zagreb, gdje će se 12. svibnja u knjižnici Gajnice (Meksička ulica 6) održati dvije radionice održivog razvoja za predškolce, od 9:30 do 10:15 i od 10:30 do 11:15 sati, dok će istoga dana od 18 do 19 sati biti održana i radionica održivog razvoja za djecu od 5 do 8 godina u knjižnici Medveščak u ulici kralja Zvonimira 17. Utorkom, 19. svibnja od 10 do 11 sati u knjižnici Gajnice održat će se radionica održivog razvoja za predškolce, a poslijepodne od 18 do 19 sati u knjižnici Medveščak će se održati radionica za djecu od 5 do 8 godina. Dana 20. svibnja od 10 do 11 sati u knjižnici Gajnice održat će se radionica održivog razvoja za predškolce.

Krajem mjeseca, 26. svibnja od 10 do 14 sati u knjižnici Medveščak u ulici kralja Zvonimira 17 održat će se radionice robotike i osonove programiranja za mlađe osnovnoškolce, dok će istoga dana od 16 do 17 sati radionica biti održana radionica održivog razvoja u vrtiću Zdenac Mali u Dugom Selu. Program se nastavlja 27. svibnja od 16 do 17 sati radionicom astronomije u vrtiću Izvor u Zagrebu, a završava 28. svibnja u istom terminu radionicom održivog razvoja u vrtiću Koko u Sesvetama od 16 do 17 sati.

Kroz raznolike aktivnosti djeca će imati priliku razvijati znatiželju, kreativnost i osnovne znanstvene kompetencije, upoznajući svijet oko sebe na zabavan i pristupačan način. Za sve radionice broj sudionika je ograničen, a sudjelovanje je moguće isključivo uz prethodnu prijavu. Sve informacije nalaze se na službenoj web stranici udruge MUZZA. Foto: MUZZA

