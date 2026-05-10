Kako najjednostavnije produžiti vozačku dozvolu? Ne morate iz svog doma

Vozačku dozvolu možete produžiti na policiji ili u sustavu e-građani. Na liječnički morate ako imate indikacije ili ste profesionalni vozač.

Vozačku dozvolu u pravilu morate produžiti svakih 10 godina, a ako imate neki medicinski razlog i češće. Mnogi zaziru od toga zbog dolaska u policiju i čekanja u redu, no putem sustav e-građani proces je zaista brz i bezbolan. Objašnjavamo vam kako produžiti vozačku na šalteru i putem interneta u nekoliko jednostavnih koraka.

Ako ne koristite sustav e-građani zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, bilo da je riječ o izdavanje vozačke prvi put ili njenom produžetku, podnosite u policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola.

Službenik na šalteru ispunit će vas obrazac, koji ćete zatim pregledati i potpisati. Za produžetak vozačke trebate priložiti svoju staru vozačku, fotografiju veličine 34 x 45 milimetara te potvrdu o uplati.

Birate redovni, ubrzani ili žurni postupak

Također ako produžujete vozačku za C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE ili H kategoriju te B kategoriju ako ste profesionalan vozač, trebate predati i zdravstveno uvjerenje. Osim toga liječničko uvjerenje prilažete i ako vam je vozačka bila izdana uz napomenu da ćete morati ponoviti zdravstveni pregled. Liječničko uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Cijena izadavanja vozačke dozvole ovisi o žurnosti postupka i tome želite li da vam dozvolu dostave na kućnu adresu ili ćete je preuzeti sami. Za redovni postupak cijena iznosi 20,04 eura ako je pdoižete sami, odnosno 24,02 eura uz dostavu. Za ubrzani postupak iznosi 26,54 eura, a za žurni 59,73 eura. Novac možete uplatiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB ili platiti na licu mjesta u policiji.

Ako imate biometrijsku putovnicu, e-osobnu, osobnu koja sadrži OIB ili e-vozačku za koju ste već priložili fotografiju, koja je izdana u proteklih pet godina, a izgled vam nije bitno promijenjen, ne morate prilagati novu fotografiju.

Kad morate na liječnički?

Za B kategoriju liječnički pregled morate ponoviti samo ako postoji indikacija za to, na primjer ako nosite naočale pa vam je nužno provjeriti vid. U tom slučaju vozačka se često izdaje na kraći rok, obično pet godina. Liječnički pregled podrazumijeva procjenu općeg zdravstvenog stanja, što uključuje mjerenje krvnog tlaka i pulsa, provjeravanje vida i raspoznavanja boja te procjene koncentracije, brzine reakcije i koordinacije. Pregled uključuje i razgovor s liječnikom o zdravstvenom stanju.

Ako koristite platformu e-građani cijeli postupak možete obaviti brže i bez izlaska iz vlastitog doma. To u sustavu zahtjeva visoku razinu sigurnosti, pa se morate prijaviti s pomoću e-osobne, Fininog certifikata ili sustava Certilia. Jednom kad se prijavite slijedite upute u aplikaciji.

Najjednostavnije je to obaviti putem e-građani

Kao razlog zamjene navedite 'produženje valjanosti'. Zatim možete izabrati želite li vozačku preuzeti osobno ili želite dostavu poštom, a ako želite tu opciju trebate unijeti adresu, s time da sustav automatski prepoznaje adresu s vaše osobne. Idući korak je da označite jeste li profesionalan vozač ili ne te za koje sve kategorije produžujete vozačku.

Zatim se otvara sučelje u kojem predajete potvrdu o uplati. Možete iznos uplatiti putem mobilnog ili internet bankarstva te u sustav učitati dokaz ili u sustavu platiti putem sustava ePristojbe. Iznosi koje uplaćujete isti su kao da dolazite u policiju. Na kraju se otvara sučelje u kojem još jednom provjeravate sve informacije te predajete zahtjev.