Postanite inženjeri budućnosti u sklopu STEAM festivala!

Pridružite se radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti Hrvatske udruge za upravljanje projektima, sufinanciran iz ESF+ programa, koje će se ove godine održati u sklopu STEAM festivala. Kroz zabavne izazove, praktične zadatke i timski rad, djeca će istraživati svijet znanosti, tehnologije i inženjerstva na kreativan i interaktivan način.

Što je spremno?

Gradimo visoko: U izazovu izrade tornjeva sudionici će testirati stabilnost svojih konstrukcija koristeći jednostavne materijale, logiku i maštu.

Pokrećemo eksperimente: Kroz male STEM zadatke i praktične pokuse istražujemo sile, ravnotežu, preciznost i osnove inženjerskog razmišljanja.

Učimo kroz igru: Djeca će kroz kratke izazove i timske aktivnosti razvijati kreativnost, suradnju i sposobnost rješavanja problema – baš kao pravi mali inženjeri budućnosti.

Radionica je osmišljena kako bi djeci približila STEM područje kroz iskustveno učenje, istraživanje i zabavu.

Kada i gdje?

Sudjelovati možete u sklopu STEAM festivala na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays (Gradišćanska ul. 24, 10000, Zagreb), 6. svibnja. 2026. godine od 9 do 13 sati.

Sudjelovanje je besplatno, a prijava nije potrebna – dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju.

- Zajedno gradimo ideje, razvijamo kreativnost i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan, poručili su organizatori.

