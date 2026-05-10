Zašto sam morao govoriti da odlazim u L.A. na Erasmus?

Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?
Ponekad se zbilja pitam je li odlazak na Erasmus zapravo privilegija za one koji si to financijski mogu priuštiti.
09:14 7 d 03.05.2026
10. svibanj 2026.
Litva, Latvija, Letonija…? Kamo ja to idem na Erasmus? Enigma je riješena jednim zanimljivim trikom.
Na Erasmus odlazim u L.A. Rečenica je to koju sam morao izgovoriti nekoliko puta prije svog odlaska u inozemstvo na jedan semestar, što svojim kolegama, što nekim svojim prijateljima ili članovima obitelji. I ako mislite da sam na Erasmus otišao preko bare, ipak nisam.
Naime, čini se da onaj jedan sat Geografije u osnovnoj, kada su na redu baltičke zemlje, ipak nije bio dovoljan za usvajanje znanja o nazivima tamošnjih država. Redom, sa sjevera prema jugu, one su Estonija, Latvija i Litva. Dok naučimo gdje su smještene na karti, problem nastaje kada treba razlikovati Latviju i Litvu.
Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?
Ponekad se zbilja pitam je li odlazak na Erasmus zapravo privilegija za one koji si to financijski mogu priuštiti.
09:14 7 d 03.05.2026
Kako me kuhalo za vodu u studentskom domu zamalo koštalo 200 eura kazne
Pravila su tu da se poštuju. I vjerojatno iza njih stoji neki razlog, koliko god nekad bizarno zvučala.
08:50 14 d 26.04.2026
Latvija je ona u sredini, čiji je glavni grad Riga. Taj podatak možda će znati tek ljubitelji Eurosonga, budući da je Riga bila domaćin 2003. godine, ili hokeja u kojem Latvija dobro kotira. No, zbog ove zamke s Litvom, jednostavno sam počeo govoriti da na Erasmus idem u L.A. L.A., odnosno LAtvija, postao je trik kojim su moji bližnji uspjeli zapamtiti da je moja obećana zemlja ovog puta ipak Latvija.
A što ćemo s Letonijom? Letonija jednako Latvija. Stari je to naziv koji se više toliko ne koristi, ali osobno pamtim da smo u srednjoj na satima Geografije naučili oba naziva, Latvija i Letonija. Danas je Latvija službeni naziv države. Ako se itko na nekom pub kvizu odluči poigrati vašim poimanjem Latvije, Letonija i Litve, nakon ovog teksta neće biti straha da ne znate odgovor.
*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije
Gotovo godinu dana čekanja i budilica je konačno zazvonila: Odlazim iz Hrvatske
Četvrtina su Rusi, temperature minus 20, ocjene od 1 do 10: Ma kakva Španjolska, ovdje sam otišao
Cimer iz Kazahstana, a bez Balkanaca nigdje: Ako mi se isprazni mobitel, ostajem na cesti
Ovo je graf kroz koji prolaze svi Erasmus studenti. Mislim da sam između druge i treće faze
Zbog pada broja učenika moraju zatvoriti neke škole. A što s Hrvatskom?
Faks subotom? Ma daj, radije učim ruski, ćirilicu, ali i rodne studije
Erasmus je pun ljubavnih spletki i prevara
Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija
Ovakve prostore za učenje zagrebački studenti mogu samo sanjati. Rade 0-24
I to sam doživio. Proljetni praznici na faksu, tjedan dana uživancije
Postaju li AI detektori dobar biznis? Studenti bi zbog straha mogli izgubiti novac
Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?
Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?
Maturanti, ne propustite pub kviz s pitanjima s mature: Ponovite na zabavan način i osvojite vrijedne nagrade
Uključite se u HIT PUB QUIZ ZA MATURANTE i osvojite popust na školarinu. Uz to, možete poslušati i zanimljivu debatu te čuti iskustva studenata.
07:00 2 d 08.05.2026
Kako od kaotičnih materijala za učenje napraviti preglednu skriptu za učenje? Donosimo vodič korak po korak
Gomila papira i neuredni materijali za učenje često su demotivirajući, a kako jednostavno urediti skripte otkrio je omiljeni profesor Dejan Nemčić.
10:00 4 d 06.05.2026
Profesor otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 10 d 29.04.2026
Danas je dekanica, ali nekoć ni sama nije znala što studirati: Pitali smo ju kako odabrati faks i ne požaliti
Dekanica FOI-ja, čiji je studij nedavno dobio prestižnu ASIIN akreditaciju, otkrila nam je na što morate obratiti pažnju prilikom izbora studija.
10:40 4 d 05.05.2026
Potpuno novi pristup nastavi: Nastavnicima u modularnoj se nude inovativni alati za poučavanje
Izdavačka kuća Alfa predstavit će sustav koji nadilazi tradicionalne okvire udžbenika i nudi cjelovit ekosustav za postizanje vrhunskih rezultata.
16:00 4 d 05.05.2026
Studenti otkrili razloge zbog kojih bi odmah prekinuli vezu: '10 je, ali more zove voda? To je -20'
Dok jedni bez problema opraštaju neznanje o moru, drugi studenti Pomorskog u Splitu imaju vrlo jasna pravila kad je riječ o potencijalnim partnerima.
09:36 7 d 03.05.2026
Natječaj ekoLucija 101 ponovno nagrađuje najbolje eko-projekte srednjih i osnovnih škola, prijavite se
Ako je vaša škola brinula o planetu kroz 2025. godinu, prijavite svoj eko-projekt do 13. svibnja i osvojite put u Strasbourg ili druge nagrade.
18:56 17 d 22.04.2026
Učiteljica otkrila metodu kojom djeca lakše usvajaju nova znanja i vještine: 'Prirodnije je'
Iz škole stranih jezika otkrili su metodu kojom djeca lakše usvajaju strane riječi, abecedu, slogove, čitanje...
09:27 50.833333333333 min 10.05.2026
Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija
Bilo bi super kad bi naši studentski centri isto otišli na kratki Erasmus i provjerili kako se studentska prehrana priprema u inozemstvu.
08:53 49 d 22.03.2026
Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?
Trebamo li praksu iz inozemstva znanu kao 'predobrana' diplomskog rada prekopirati u Hrvatskoj kako bi diplomski radovi postali još kvalitetniji?
10:13 21 d 19.04.2026
Kako najjednostavnije produžiti vozačku dozvolu? Ne morate iz svog doma
Vozačku dozvolu možete produžiti na policiji ili u sustavu e-građani. Na liječnički morate ako imate indikacije ili ste profesionalni vozač.
09:26 51.833333333333 min 10.05.2026
Ovo je najmoderniji nastavnik u Hrvatskoj: 'U 18 godina rada nisam doživio ovoliki interes učenika'
Nastavnik Povijesti u III. gimnaziji Osijek i njegovi učenici dnevno nasmijavaju tisuće ljudi na TikToku.
15:13 2 d 07.05.2026
Postanite inženjeri budućnosti u sklopu STEAM festivala!
Kroz zabavne izazove, praktične zadatke i timski rad, djeca će na STEAM festivalu istraživati svijet znanosti, tehnologije i inženjerstva.
07:00 5 d 05.05.2026
Između ili među, znate li kada se koristi koji prijedlog? Evo brzog objašnjenja
Prijedlozi 'između' i 'među' koriste se u različitim situacijama. Važno je prepoznati razliku.
09:34 9 d 01.05.2026