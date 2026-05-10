Zašto sam morao govoriti da odlazim u L.A. na Erasmus?

Na Erasmus odlazim u L.A. Rečenica je to koju sam morao izgovoriti nekoliko puta prije svog odlaska u inozemstvo na jedan semestar, što svojim kolegama, što nekim svojim prijateljima ili članovima obitelji. I ako mislite da sam na Erasmus otišao preko bare, ipak nisam.

Naime, čini se da onaj jedan sat Geografije u osnovnoj, kada su na redu baltičke zemlje, ipak nije bio dovoljan za usvajanje znanja o nazivima tamošnjih država. Redom, sa sjevera prema jugu, one su Estonija, Latvija i Litva. Dok naučimo gdje su smještene na karti, problem nastaje kada treba razlikovati Latviju i Litvu.

Latvija je ona u sredini, čiji je glavni grad Riga. Taj podatak možda će znati tek ljubitelji Eurosonga, budući da je Riga bila domaćin 2003. godine, ili hokeja u kojem Latvija dobro kotira. No, zbog ove zamke s Litvom, jednostavno sam počeo govoriti da na Erasmus idem u L.A. L.A., odnosno LAtvija, postao je trik kojim su moji bližnji uspjeli zapamtiti da je moja obećana zemlja ovog puta ipak Latvija.

A što ćemo s Letonijom? Letonija jednako Latvija. Stari je to naziv koji se više toliko ne koristi, ali osobno pamtim da smo u srednjoj na satima Geografije naučili oba naziva, Latvija i Letonija. Danas je Latvija službeni naziv države. Ako se itko na nekom pub kvizu odluči poigrati vašim poimanjem Latvije, Letonija i Litve, nakon ovog teksta neće biti straha da ne znate odgovor.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

Više iz serijala pročitajte ovdje:

Gotovo godinu dana čekanja i budilica je konačno zazvonila: Odlazim iz Hrvatske

Četvrtina su Rusi, temperature minus 20, ocjene od 1 do 10: Ma kakva Španjolska, ovdje sam otišao

Cimer iz Kazahstana, a bez Balkanaca nigdje: Ako mi se isprazni mobitel, ostajem na cesti

Ovo je graf kroz koji prolaze svi Erasmus studenti. Mislim da sam između druge i treće faze

Zbog pada broja učenika moraju zatvoriti neke škole. A što s Hrvatskom?

Faks subotom? Ma daj, radije učim ruski, ćirilicu, ali i rodne studije

Erasmus je pun ljubavnih spletki i prevara

Kako jedu studenti na sjeveru Europe? Menza nešto skuplja, ali nutritivno bogatija

Ovakve prostore za učenje zagrebački studenti mogu samo sanjati. Rade 0-24

I to sam doživio. Proljetni praznici na faksu, tjedan dana uživancije

Postaju li AI detektori dobar biznis? Studenti bi zbog straha mogli izgubiti novac

Može li kvalitetu diplomskih radova poboljšati ova metoda iz inozemstva?

Je li stipendija dovoljna za pet mjeseci u inozemstvu ili je Erasmus privilegija?