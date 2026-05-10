Učiteljica otkrila metodu kojom djeca lakše usvajaju nova znanja i vještine: 'Prirodnije je'

Iz zagrebačke Škole stranih jezika 'Mali princ' objasnili su kako jednu lekciju pretvoriti u igru u kojoj djeca uz puno koncentracije vježbaju čitanje i pisanje. Aktivnost se može prilagoditi i budućim prvašićima za uvježbavanje abecede, slogova i početnih čitalačkih vještina.

- Evo kako učenje pretvoriti u zabavu. Riječi sam zapisala vodootpornim markerom, izrezala ih i stavila u bocu s vodom. Djeca kroz igru prepoznaju, čitaju i zapisuju riječi. Ovakav pristup potiče aktivno učenje te povećava motivaciju za rad. Mi smo uspješno ponovili i usvojili novi vokabular iz njemačkog jezika, objasnili su iz Malog princa.

Ovakav oblik rada, dodaju, potiče aktivno učenje, veću uključenost djece u nastavni proces te lakše usvajanje sadržaja kroz iskustvo i igru.

- Kada je učenje osmišljeno na kreativan i interaktivan način, djeca sadržaj usvajaju prirodnije, s većom motivacijom i interesom, zaključili su iz Malog princa.