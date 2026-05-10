Učiteljica otkrila metodu kojom djeca lakše usvajaju nova znanja i vještine: 'Prirodnije je'

Korana Povijač
10. svibanj 2026.

Metoda učenja, učionica | foto: screenshot Instagrama škole stranih jezika 'Mali princ', Canva

Iz škole stranih jezika otkrili su metodu kojom djeca lakše usvajaju strane riječi, abecedu, slogove, čitanje...

Iz zagrebačke Škole stranih jezika 'Mali princ' objasnili su kako jednu lekciju pretvoriti u igru u kojoj djeca uz puno koncentracije vježbaju čitanje i pisanje. Aktivnost se može prilagoditi i budućim prvašićima za uvježbavanje abecede, slogova i početnih čitalačkih vještina.

- Evo kako učenje pretvoriti u zabavu. Riječi sam zapisala vodootpornim markerom, izrezala ih i stavila u bocu s vodom. Djeca kroz igru prepoznaju, čitaju i zapisuju riječi. Ovakav pristup potiče aktivno učenje te povećava motivaciju za rad. Mi smo uspješno ponovili i usvojili novi vokabular iz njemačkog jezika, objasnili su iz Malog princa.

Ovakav oblik rada, dodaju, potiče aktivno učenje, veću uključenost djece u nastavni proces te lakše usvajanje sadržaja kroz iskustvo i igru.

- Kada je učenje osmišljeno na kreativan i interaktivan način, djeca sadržaj usvajaju prirodnije, s većom motivacijom i interesom, zaključili su iz Malog princa.

