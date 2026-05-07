Ovo je najmoderniji nastavnik u Hrvatskoj: 'U 18 godina rada nisam doživio ovoliki interes učenika'

Koji hit! Mama skupila poruke koje joj sin šalje i napravila pjesmu: 'Buraz pliz'
Pjesma koju je majka kreirala prikupila je stotine tisuća pregleda u samo par dana.
14:08 20 d 17.04.2026
07. svibanj 2026.
Nastavnik Povijesti u III. gimnaziji Osijek i njegovi učenici dnevno nasmijavaju tisuće ljudi na TikToku.
Nastavnika III. gimnazije Osijek Vedrana Ristića mogli bismo opisati najmodernijim nastavnikom Povijesti u Hrvatskoj. Ili bar najpoznatijim nastavnikom Povijesti na TikToku. On, naime, u suradnji s učenicima snima videozapise za školski TikTok profil, a zajedno na dan nasmiju tisuće ljudi.
Profil na ovoj platformi otvorili su u ožujku ove godine, a već broje više od 1.700 pratitelja i gotovo 400.000 sviđanja. Ovaj nastavnik priča nam da su gledajući TikTok videe ostalih škola došli na ideju da i njihova škola treba takav oblik komunikacije s učenicima, potencijalnim učenicima, roditeljima i svim ostalim zainteresiranim skupinama.
Ristić je u razgovoru s učenicima primijetio da postoji velik interes za sudjelovanje u izradi sadržaja za TikTok škole. Ravnatelj mu je dao podršku i tako je postao zadužen za ovu platformu. Priča nam da u 18 godina rada u školi nije doživio razinu interesa i angažiranosti učenika kao u proteklih nekoliko mjeseci bavljenja TikTokom.
- Sami dolaze s idejama, prijedlozima kako poboljšati neke moje ideje kako bi videi bili pitkiji za mlade generacije, objašnjava Ristić.
Ideje za objave prikupljaju s raznih strana. Glavna inspiracija im je, naravno, sam TikTok na kojemu pronalaze raznolike sadržaje koje onda komentiraju i prilagođavaju te snimaju svoje materijale.
- Održavamo i sastanke na kojima brainstormamo što bismo mogli snimati, a i kakvu bi strukturu dugoročno naš TikTok mogao imati. Trenutno imamo puno više ideja nego vremena za snimanje. Nekada počnemo snimati video s jasnom idejom pa tijekom samog snimanja dođemo do drugačije ideje i mijenjamo u hodu. Bitno je reći da je to stvarno kolektivni napor i rezultat angažmana svih učenika koji aktivno sudjeluju u TikToku, a trenutno ih ima 40-ak, navodi Ristić.
Jedna od njih je Marija koja ističe da iako nastavnik možda ne razumije sve njihove trendove, razumije učenike jer je i sam jednom bio mlad. Tako se, smatra Marija, na neki način bolje povezuju kroz šale i snimanja. Njoj je, kao i kolegici Luciji, zabavno smišljati ideje i pratiti trendove koje bi iduće mogli snimiti.
- Također je super kada se možemo opustiti i zabaviti uz profesore te tako odahnuti od svih ostalih školskih obaveza i stresa, dodaje Lucija s kojom se slaže i učenik Luka.
Luki ova aktivnost daje mali predah od klasične školske nastave. Nemaju fiksni termin za snimanje, iako bi to, smatra Ristić, osjetno olakšalo sam proces.
- Velika smo škola s puno učenika i malo prostora pa imamo nastavu od 7:30 do 19:15. Nekad snimamo pod satom Povijesti kada nam ostane vremena. Učenici su iz različitih razrednih odjeljenja pa nekad snimaju pod satom razrednika, a nekada ih se pusti s nastave na 10 do 15 minuta uz dobru volju kolega kako bi mogli snimiti video. Neki videi su spremni za objavu čim se snime, a za neke montaža traje i nekoliko dana, ovisno o tome koliko obaveza oko učenja i ispita učenici imaju, pojašnjava Ristić.
A kolege redovito pokazuju dobru volju. Od njih je, priča nam Ristić, naišao isključivo na podršku, bilo oko sudjelovanja u videima, bilo u puštanju učenika s nastave kako bi mogli snimati sadržaje.
- Neke kolege to ne zanima, ne žele biti u javno objavljenim videima i to u potpunosti razumijem i poštujem, ali našlo se i dosta kolega koji aktivno sudjeluju u snimanju videa. Gledatelji su, sudeći prema broju pregleda i 'lajkova' naših videa, zadovoljni. Neki kolege su mi javljali da su ih prepoznali kod frizera ili u drugim školama gdje rade jer su ih vidjeli na TikToku, kaže Ristić.
Za kraj dodaje da iako je on 'vođa' TikToka u III. gimnaziji, pravi motor i duša ovog projekta su sami učenici.
- Oni su glavni kreativci i terenski radnici kada je riječ o snimanju. Ja sam samo koordinator. Bez mene bi TikTok mogao postojati, ali bez njih nikako, zaključuje Ristić.
