Mladi ne žele raditi? Zoran je mehaničar sa 40 godina iskustva i ne slaže se: 'Izrastaju u jako dobre meštre'

Mehaničar koji više od 40 godina radi na istom radnom mjestu ispričao nam je što misli o mladim kolegama, poslu danas i svojim planovima za mirovinu.
Kad je kao mladić došao na radno mjesto mehaničara u STRABAG BMTI-u, kompaniji koja se bavi održavanjem i iznajmljivanjem strojeva i vozila za gradilišta, Zoran Žmire nije mogao znati da će na istom radnom mjestu ostati više od 40 godina. Iskustvo koje je stekao je neprocjenjivo, a danas ga koristi i kako bi pomogao mladim kolegama koji tek započinju sa svojom karijerom.
- Ti momci izrastaju u jako dobre meštre. Svaki dan vidiš napredak i onda ti je veliko zadovoljstvo. Izrasta u drugoga čovjeka kojeg svatko priznaje. I on sam vidi da napreduje. I to mi je drago, kao da je moj, govori nam Zoran.
Posao mehaničara danas ne izgleda kako je izgledao prije četiri desetljeća. S jedne strane, tehnologija napreduje što donosi i sve više novih stvari za savladati. S druge strane, mehaničarima danas je ipak lakše nego njihovim kolegama prije, misli Zoran.
- Puno je lakše raditi sada, nego kad sam ja počeo prije 40 godina. Ima više pomagala, više alata za ispomoć, ističe.
Kao mladića ga je formirala rečenica prvog šefa
Svaki radni dan mu počinje na isti način - kavom. Radnicima dani započinju rano, jer već u 7 sati trebaju biti spremni. No, prije nego krenu s poslom, obavezno pričekaju da vide hoće li biti potrebna neka hitna intervencija zbog koje moraju mijenjati plan za dan.
- Na manjim strojevima najviše se zatvori gorivo. Problem su uvijek ove remenice, uvijek špage iskoče. Najčešće je to problem, ali moraš doći i otkloniti, a za to ti isto treba vremena, objašnjava nam Zoran.
Najvažnija lekcija koju je naučio u svojoj dugoj karijeri je: misli svojom glavom. To ga je naučio njegov prvi šef mehanizacije, prisjeća se Zoran.
- On me formirao tako. Poslao me poslovođa da odem provjeriti što je nekom utovarivaču. U međuvremenu je netko prošao i upalio taj stroj, a ja sam se vratio u radionu. On me pitao: 'Zoki, što je bilo stroju?' Ja kažem da pojma nemam, sad radi. Formirala me njegova rečenica: 'Za tebe ne radi, jer ne znaš što je bilo. Mogao ga je popraviti bilo tko, ali ti moraš znati zašto radi i kako radi', govori nam naš sugovornik.
'Ne veselim se mirovini'
Nakon duge karijere, većina se raduje zasluženom odmoru. No, ne i Zoran. Posao u STRABAG BMTI-u ga još uvijek ispunjava i veseli pa o mirovini još ne razmišlja.
- Ne veselim se mirovini. Znam da je vrijeme, ali jednostavno još se ne vidim u njoj. Ali, kad odem u mirovinu 'vidati vide' neću! Toga je dosta, zaključuje naš sugovornik.
Zanima li i vas prilika za stručnu praksu ili posao u STRABAG-u? Posjetite njihovu web stranicu i informirajte se o mogućnostima koje imate za izgradnju duge i uspješne karijere. Prošle smo godine posjetili STRABAG BMTI i razgovarali s Markom koji je tamo došao na praksu kao učenik, a ostao kao zaposlenik. Razgovor s njim pročitajte ovdje.
Cijeli razgovor sa Zoranom o njegovoj dugoj karijeri pogledajte u videu ispod.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG