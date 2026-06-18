Svaštara Imamo recept za omiljene kokos kuglice iz menze, nećete vjerovati od čega se prave

Imamo recept za omiljene kokos kuglice iz menze, nećete vjerovati od čega se prave

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

18. lipanj 2026.

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Imamo recept za omiljene kokos kuglice iz menze, nećete vjerovati od čega se prave

Kokos kuglice |foto: srednja.hr

Omiljeni desert iz zagrebačkih menzi, kokos kuglica, nastaje od ostataka biskvita i kreme. Uz dodatak još par sastojaka možete ga napraviti i sami.

Neka legendarna jela iz menzi ne zaboravljaju se godinama nakon što diplomirate, a jedno od takvih su i legendarne kokos kuglice koje se poslužuju za desert u 'sporim' linijama i u slastičarnama u domovima na Cvjetnom i Savi. Zanimljivo, ondje nose nimalo logičan naziv kokos kocka.

Nakon što smo vam otkrili kako nastaju omiljeni muffini iz riječke menze, odlučili smo snimiti i video o tome kako se pripremaju omiljene kokos kuglice. Vjerovali ili ne, one nastaju od ostataka biskvita i kreme koji ostaju nakon pripreme drugih slastica. Još prije par godina to nam je otkrio Studentski centar u Zagrebu.

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U ostatke biskvita i kreme dodaje se još otopljena čokolada, stavili smo oko 200 grama mliječne, dvije žlice marmelade od marelice, vanilin šećer i žličica cimeta, oko dvije žlice ruma i oko 60-70 grama kokosovog brašna.

Prvo smo smjesu malo sjedinili mikserom, a onda i ručno, nakon čega smo oblikovali kuglice željene veličine. Kuglice se na kraju uvaljaju u kokosovo brašno i ako želite, možete ih dodatno ukrasiti ostatkom kreme. Prije posluživanja bi trebale kratko u hladnjak, ali mi se nismo mogli strpjeti pa smo ih probali odmah. Kako izgleda priprema, pogledajte u videu.

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