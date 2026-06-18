Imamo recept za omiljene kokos kuglice iz menze, nećete vjerovati od čega se prave

Omiljeni desert iz zagrebačkih menzi, kokos kuglica, nastaje od ostataka biskvita i kreme. Uz dodatak još par sastojaka možete ga napraviti i sami.

Neka legendarna jela iz menzi ne zaboravljaju se godinama nakon što diplomirate, a jedno od takvih su i legendarne kokos kuglice koje se poslužuju za desert u 'sporim' linijama i u slastičarnama u domovima na Cvjetnom i Savi. Zanimljivo, ondje nose nimalo logičan naziv kokos kocka.

Nakon što smo vam otkrili kako nastaju omiljeni muffini iz riječke menze, odlučili smo snimiti i video o tome kako se pripremaju omiljene kokos kuglice. Vjerovali ili ne, one nastaju od ostataka biskvita i kreme koji ostaju nakon pripreme drugih slastica. Još prije par godina to nam je otkrio Studentski centar u Zagrebu.

U ostatke biskvita i kreme dodaje se još otopljena čokolada, stavili smo oko 200 grama mliječne, dvije žlice marmelade od marelice, vanilin šećer i žličica cimeta, oko dvije žlice ruma i oko 60-70 grama kokosovog brašna.

Prvo smo smjesu malo sjedinili mikserom, a onda i ručno, nakon čega smo oblikovali kuglice željene veličine. Kuglice se na kraju uvaljaju u kokosovo brašno i ako želite, možete ih dodatno ukrasiti ostatkom kreme. Prije posluživanja bi trebale kratko u hladnjak, ali mi se nismo mogli strpjeti pa smo ih probali odmah. Kako izgleda priprema, pogledajte u videu.