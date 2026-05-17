Pronašao sam zemlju u kojoj nema Hrvata

I na dalekom Islandu sreo sam Hrvate. Ali u zemlji gdje sam na Erasmusu već gotovo četiri mjeseca, ni jednog!
Doista sam bio uvjeren da na ovoj zemaljskoj planeti nije moguće pronaći zemlju u kojoj nema Hrvata. Kada sam putovao vlakom Europom i otišao u španjolski Benidorm, što baš i nije toliko popularno mjesto, doista sam mislio da ću 'izbjeći' Hrvate. To se nije dogodilo te sam ostao iznenađen kada sam i tamo čuo naš jezik i naše ljude.
Zato kada sam odlazio na Erasmus u Latviju doista sam se pitao hoće li to biti zemlja u kojoj ću biti jedini Hrvat. Odmah prvi dan upoznao sam nekoliko studenata iz susjedne Bosne i Hercegovine. Mislio sam, pa bit će i Hrvata onda sigurno! Doduše, Hrvatska nema svoje veleposlanstvo u Latviji, već je za ovu zemlju zaduženo ono u Švedskoj, pa sam bio svjestan da su šanse male. Tražio sam i grupu na Fejsu 'Hrvati u Latviji' ili 'Hrvati na Baltiku', no ništa. Čuo sam da su u mom studentskom domu prošlog semestra navodno bili Hrvati, no sada ništa.
I tako, u posljednja četiri mjeseca, u Latviji nisam sreo ni jednog Hrvata. Osim onih mojih bližnjih koji su mi došli u posjetu, dakako. Čak i kada sam otišao na putovanje na daleki Island, sreo sam turiste iz Hrvatske. Ali u Latviji, zemlji EU-a i NATO-a, nikog!
Nedostaju li mi Hrvati? Pa, mogao bih napisati razloge zašto mi nedostaju i zašto mi ipak ne nedostaju. Možda mi, u odnosu na Latvijce, ipak nedostaje gostoprimstvo koje držim da imamo. A ne nedostaje mi ravnodušnost koju imamo prema toliko društvenih i političkih pitanja. Ako slučajno neki Hrvat u Latviji čita ovo, bilo bi mi drago da mi se javi.
*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije
