Instagram uveo najveću novost nakon storyja, korisnicima baš i nije 'sjela': Evo kako je ugasiti

14:39 192 d 04.11.2025
15. svibanj 2026.
Društvene mreže vrve reakcijama na novu Instagram značajku - Instants. Ako ju i vi želite ugasiti, imamo dobru vijest - to je moguće.
Instagram od srijede ima novu značajku, Instants, a čini se da ju korisnici ove aplikacije baš i nisu najbolje prihvatili. Ovo je, kažu iz Instagrama, novi način dijeljenja trenutaka s prijateljima u stvarnom vremenu, uz spontane fotografije bez filtera.
Vaši pratitelji fotografiju mogu pogledati unutar 24 sata od objave, baš poput Instagram Storyja. Ono što je drukčije jest to što Instants fotografije nestaju za pratitelje koji su ih pogledali. U vašoj će arhivi biti do godinu dana te se mogu ponovno podijeliti kao recap u Storiesima.
Mogu se dijeliti s bliskim prijateljima ili pratiteljima koje i vi pratite. Instagram prijatelji mogu reagirati i odgovarati na njih, što ćete vidjeti u DM-u. Važno je napomenuti da ih nije moguće screenshotati niti snimati zaslon.
Instants se nalaze u donjem desnom kutu Instagram inboxa, a iz Instagrama su korak po korak objasnili kako koristiti ovu značajku.
- Otvorite svoj Instagram inbox i dodirnite mali niz fotografija u donjem desnom kutu. Možete dodati opis (za razliku od Storiesa, opis dodajete prvo!), ali Instants nije moguće dodatno uređivati. Odaberite s kim želite podijeliti svoj instant - Close Friends ili pratiteljima koje i vi pratite. Vaši prijatelji mogu reagirati, odgovarati i također dijeliti instants. Dodirnite bijeli gumb ispod kamere za dijeljenje koliko god puta želite. Nakon dijeljenja automatski će se pojaviti gumb za poništavanje ako želite brzo povući instant prije nego što ga prijatelji vide. Instants koje podijelite prikazivat će se kao niz fotografija u donjem desnom kutu inboxa vaših prijatelja, nestat će nakon pregleda i više neće biti vidljivi nakon 24 sata, objašnjavaju iz Instagrama.
Ako pak želite ugasiti ovu značajku, što sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama mnogi žele, postoji opcija 'snooze'. Držite prst na nizu instantsa pokraj inboxa i povucite udesno kako bi vam se privremeno prestali prikazivati. Vratiti ih možete tako što ćete ponovno držati prst na istom mjestu i povući ulijevo.
