Profesorica je pitala pripada li plava soba dječaku ili djevojčici. Nastao je muk

Često slušamo o indolenciji (ujedno moje) generacije Z. To se odražava i na sustav školovanja. Kao da smo mi studenti iz godine u godinu sve manje zainteresiraniji za nastavni sadržaj. Sve nas je teže prikovati za neku temu, a ponekad kao da se ni neki profesori ne trude dovoljno pronaći tu iskru u nama. No, situacija koja se dogodila u učionici latvijskog sveučilišta tijekom mog Erasmusa pokazala mi je koliko smo kao generacija jaki te mi usto vratila nadu o razmišljanju mladih o rodnim ulogama.

Bio je to naizgled sasvim uobičajeni sat latvijskog jezika za početnike. Učimo osnove, od gramatike do vokabulara. Tako smo u tom trenutku već naučili imena svih boja, a nastavili smo s nazivima prostorija u kući. Kada zbrojite to dvoje, dobivate plavu dječju sobu koju nam je profesorica pokazala. I da malo ponovimo znanje drugih riječi, upitala pripada li ta soba dječaku ili djevojčici.

Neugodu koja je tada nastala u dvorani teško je opisati riječima. Ama baš nitko od nas 15-ak nije htio odgovoriti na postavljeno pitanje. Svi smo duboko u sebi znali na što profesorica cilja i koji je odgovor po njezinu mišljenju ispravan. Ali odlučili smo pokazati otpor. Pogledi puni nelagode koje smo razmijenili, ponukali su me na razmišljanje o rodnim temama. Naša generacija ona je koja plavu sobu vidi kao onu u kojoj se svatko može igrati, spavati i stvarati prekrasne dječje uspomene. Rozu lutku poklonit ćemo dječaku, jednako kao što ćemo plavi auto pokloniti djevojčici. Da je to dugoročnije bolje za djecu, jednostavno se oslikava u činjenici kako se dječaci još uvijek igraju s igračkama koje razvijaju više motoričkih vještina negoli djevojčice, pa onda kasnije biraju inženjerske karijere. Za to su uglavnom zaslužni oni koji im te igraće daju – od roditelja, obitelji, prijatelja, pa sve do struktura u vrtićima i igraonicama.

Pojednostavljivati plavu sobu samo na onu koja može biti od dječaka više nije prihvatljivo za moju generaciju. Usto, treba reći kako ova tema otvara i pitanje učenja novih jezika u čijim su početcima ovakve generalizacije očito neizbježne, posebice kada ih izučavaju generacije koje nama po godinama nisu bliske. Treba biti pošten i ovdje napomenuti kako nisam siguran bi li se ovakva situacija dogodila u hrvatskoj učionici, u učionici naših studenata. Naime, čini se da na Erasmus razmjene odlaze studenti liberalnijih i otvorenijih stavova, pa smo se u ovoj internacionalnoj učionici našli iz svih krajeva Europe te smo iznjedrili takvu reakciju. U hrvatskim fakultetskim dvoranama, gdje internacionalizacije i stranih studenata zbog totalno krivih politika države nema, takvo što možda bi bilo teže izvedivo. Ali ne i nemoguće.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

