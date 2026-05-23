Najčešća jezična pogreška u oglasima za stanove: iznajmiti ili unajmiti?

Korana Povijač
23. svibanj 2026.

Zgrade, par | foto: Canva

Iznajmiti ili unajmiti - postoji razlika između ova dva glagola. Ako živite kao podstanar i govorite da ste iznajmili stan, griješite.

Ako ste uselili u svoj podstanarski dom i prijateljima rekli da ste napokon iznajmili stan - pogriješili ste. Postoji značajna razlika između glagola iznajmiti i unajmiti.

Stan je, zapravo, iznajmio vaš najmodavac. Vlasnik stana koji svoj stan 'renta' drugim ljudima jest iznajmljivač.

Vi ste, kao osoba koja je uselila u taj stan kao podstanar, unajmili stan. Ali nadamo se da ćete ga jednom moći i iznajmiti!

Hrvatski jezik gramatičke greške pravopisne greške iznajmiti ili unajmiti