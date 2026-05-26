Maturanti kažu da si dečki i cure više ne prilaze pa im je dejting život - užas: 'Mi nismo te sreće'

Lud i nezaboravan, takav je bio dejting život ovogodišnjih maturanata u srednjoj školi. Dečki su nam otkrili svoje ulete, a cure kažu da su - grozni.

Na ovogodišnjoj norijadi s maturantima smo razgovarali o ljubavnom životu u srednjoj školi. Neki su ga ukratko opisali s - 'užas, užas', 'lud i nezaboravan' i 'škola, kafana, kuća i tako u krug'. I dok su neki rekli da kod njih nema dejtanja te da dečki u srednjoj nisu bitni, drugi se s time nisu složili.

'Neki nađu, ali mi nismo te sreće'

Druga maturantica ima skroz suprotno iskustvo. Kako kaže, nije dejtala, ali ne svojom voljom.

- Neki si nađu, neki stvarno nađu, ali mi nismo te sreće, poručila je maturantica.

Dio maturanata misli i da je ljubavni život u srednjoj školi kompliciran. Kako kažu, često ne vodi nigdje, a iako je ponekad zabavan, može biti i vrlo bolan.

'Je l' ti tata taksist, jer tak si lijepa'

I cure i dečki uglavnom se slažu da ni jedni ni drugi suprotnom spolu ne prilaze dovoljno. Prilaze oni koji imaju hrabrosti, ali i to uglavnom u klubovima ili putem društvenih mreža. Jedna maturantica pak kaže da dečki prilaze, ali ne oni koji se njoj sviđaju. Dodaje da joj ne bi bio problem prva prići dečku, ali još joj se ni jedan nije svidio dovoljno da bi napravila taj korak.također, kažu cure, bolje je da dečki priđu njima nego obrnuto.

A kad je riječ o najboljim uletima, jedan maturant kaže da je njegov 'as iz rukava' ulet 'je l' ti tata taksist, jer tak si lijepa'. Drugi pak kaže da je pravi ulet 'ti zgodna, ja šarmantan, što ćemo u vezi toga'. Njegova kolegica pak odgovara da je ona taj ulet dobila i da je Bože sačuvaj, a kolega dodaje da je ulet - proradio. Djevojke se uglavnom slažu da su uleti dečkiju loši, a najčešći je jednostavno pitanje za Snapchat ili Instagram.