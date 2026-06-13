Ovih 10 vrlo čestih prezimena nastalo je od zanimanja: Nosite li i vi takvo?

Drugo najčešće prezime u Hrvatskoj nastalo je od zanimanja - Kovačević od kovač. Izdvojili smo 10 zanimanja koja su postala prezimena Hrvata.

Najčešće prezime u Hrvatskoj je - Horvat, potvrdio je posljednji Popis stanovništva, onaj koji je proveo Državni zavod za statistiku (DZS) 2021. godine. Ipak, zanimljivo je da se na drugom mjestu nalazi jedno prezime nastalo iz zanimanja ljudi koji su se u prošlosti njime bavili. Brojna su nastala upravo tako, a apsolutni 'pobjednik' je, dakle, zanimanje kovač, odnosno drugo najčešće prezime u Hrvatskoj - Kovačević.

Najčešće prezime nastalo od zanimanja

Njih je prema zadnjem popisu stanovništva u našoj zemlji bilo 13.352. Od 'kovača' su potekli i Kovačići koji se nalazi na visokom sedmom mjestu najčešćih prezimena, a 2021. ih je u Hrvatskoj bilo 9.469. Slijedi Kovač sa 7.476 ljudi koji nose to prezime.

Prezimena su se određivala i prema funkciji ili položaju osobe u zajednici, pa su neki prezimena dobili prema - kneževima. Tako je, primjerice, nastalo prezime Knežević koje se nalazi na 11. mjestu najčešćih prezimena, a bilo ih je 9.319. Tu je i prezime Knezović s 1.656 nosioca, a potom i Knez s njih 1.305.

Slično 'kneževima', tu su i kraljevi i banovi. Iz funkcije kralja nastala su prezimena Kralj s 4.263 'vlasnika', Kraljević s 1.920 te Kraljić s 1.412. Ljudi koji nose prezime Ban pak imamo 2.491.

Nosite li prezime nastalo od neke struke?

Još jedno često hrvatsko prezime koje je nastalo iz zanimanja jest Lončar, kojih imamo 5.037. Slijede i Lončarić s 2.460 i Lončarević.

Iz zanimanja pintar nastalo je prezime Pintarić, kojih ima 2.462. Tu je i Pinar s 1.188 'nosioca'. Pintar je, naime, tradicijski naziv za bačvara, majstora koji izrađuje i popravlja drvene bačve, kace i druge drvene posude.

Od zanimanja mlinar nastalo je, recimo, prezime Mlinarić, kojih je na zadnjem popisu stanovništva 2.209. Od mesara imamo prezime Mesarić s 1.181 stanovnikom, a od ribara je nastalo prezime Ribarić, koje nosi 1.003 stanovnika. Tu je i Kapetanović od zanimanja kapetan, kojih je na zadnjem popisu bilo 659.