Ovo su najčešći mitovi o MIOC-u, iz škole otkrivaju jesu li istina: 'Čista predrasuda'

III. gimnazija Split odlučila je razbiti mitove koji se vežu uz MIOC. Jedan od njih je da u ovoj školi nećete imati život, što je - netočno.

Iz III. gimnazije Split, popularnog MIOC-a, u svojim su pričama na društvenim mrežama objavili najčešće mitove koji se vežu uz ovu prirodoslovno-matematičku gimnaziju i otkrili jesu li istina. Prvi je, naravno, da je u MIOC-u 'preteško'.

- Čista predrasuda. Više od 50 posto naših učenika prolazi s odličnim uspjehom, a oko 45 posto vrlo dobrim. Prosjek škole je od 4,40 do 4,50. Da, MIOC ima visoke akademske standarde, no zauzvrat dobivate znanje koje otvara vrata najboljim fakultetima, poručili su iz škole.

Samo štreberi idu u MIOC?

Sljedeći mit jest da MIOC pohađaju samo štreberi.

- Ovo je teški stereotip. Ne, nemamo digitrone u džepu, karirane košulje i naočale za vid. U MIOC-u smo svi različiti i svatko može naći svoju ekipu, tvrde iz splitskog MIOC-a.

Sljedeći mit veže se upravo uz prethodnu rečenicu. Glasi 'neću imati društveni život'.

U MIOC-u se zaista mora puno učiti

- Tko god želi - ima društveni život. Ne samo van škole, nego i u školi. Možete se uključiti u neke od brojnih izvannastavnih aktivnosti i tam steći prijatelje te povećati svoj društveni krug, savjetuju iz škole.

Posljednji mit, koji je zapravo istina, jest da se u MIOC-u mora puno učiti.

- Da, uči se više nego u osnovnoj školi, ali mi na rad gledamo kao trening mozga. S vremenom ćete primijetiti da možete više nego što ste mislili. Prvi mjeseci su prilagodba, no tako je u svakoj srednjoj školi, zaključili su iz III. gimnazije Split.