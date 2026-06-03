Stvari koje svi očekuju da odjednom znaš kad napuniš 18: Ja sam ih naučila kasnije, ali vi ne morate

Postoji hrpa stvari koje svi očekuju da znaš čim napuniš 18, a nitko ti ih zapravo ne objasni. Ja sam ih naučila na teži način, ali ti ne moraš.

Odbrojavamo još malo do mog velikog 18. rođendana. Tata nosi tortu s dvije svjećice i cijeli prostor pjeva 'Sretan rođendan'. Zažmirim, zaželim želju, puhnem i što sad? Ja sam punoljetna.

Tijekom srednje škole moja jedina briga bila je kupiti odjeću na dobrom popustu. Odličan pokazatelj da sam zapravo ušla u svijet odraslih jest taj da me sad vesele popusti na vreće za smeće, prašak za veš i sve ostale potrepštine.

Do te promjene u percepciji financija nije došlo odmah nakon mog rođendana jer nisam dobila nikakva uputstva za odrasli život. Iako univerzalni priručnik ne postoji, postoje savjeti koji bi mi tada jako dobro došli.

Kad počneš živjeti od svog novca, cijene više nisu nevidljive

Ima jedna stvar koja se dogodi kad kreneš živjeti od svog novca: počneš primjećivati cijene. Odjednom znaš točnu cijenu za mlijeko i kruh, kao i da si za onu šalicu čaja u kafiću mogla kupiti cijeli paket čaja u trgovini.

Kada sam po prvi put sama išla u trgovinu po stvari za ručak i shvatila koliko se brzo nakupi 20 eura u košarici, bila sam šokirana. U tom trenutku shvatila sam naše roditelje i njihove kalkulacije. Što prije razviješ tu svijest o cijenama i koliko je izazovno uštedjeti, to bolje za tvoj budžet. Foto: srednja.hr

Žiro i tekući račun nisu ista stvar

Prilikom ulaska u svijet financija, važno je znati razlikovati neke osnovne pojmove. Na vrhu liste jesu žiro i tekući račun. Iako sam ja završila srednju ekonomsku školu i moglo bi se reći da sam bila upoznata s tim pojmovima, što je to meni značilo s 16 godina?

Možda mi prije to nije imalo značaja, no sad je to osnovno znanje. Na prvoj godini fakulteta vidjela sam da imam vremena uz studiranje i raditi. S obzirom da mi je u tom periodu po prvi put u životu trebao bankovni račun, tad sa ga i otvorila.

Odmah sam otvorila i žiro i tekući račun, ali na tekućem stoji čvrsta 0 i novci se nažalost magično ne stvaraju. Razlog nuli na tekućem je taj što moja studentska plaća sjeda na žiro račun kao i svi ostali dodatni prihodi poput studentskih stipendija ili honorara.

Jednog dana kada završim fakultet i zaposlim se za stalno, onda će moj glavni račun biti tekući. Na tekući račun sjeda redovita mjesečna plaća, a još jedna od razlika je ta što na njemu možete koristiti dopušteno prekoračenje (minus).

Sigurno vam se dogodila situacija kada se u jednom mjesecu nakupi sto stvari koje treba platiti. Na primjer, odlazak na vjenčanje. Troškova koliko hoćeš, od vjenčanog dara, odjeće, frizure, nokti, a gdje su još i uobičajeni životni troškovi, računi i hrana u tom mjesecu.

Sad zamislite da postoji mogućnost posuđivanja određenog iznosa od banke u studentskim danima. Naravno, taj iznos trebalo bi i vratiti s kametom, a taj sistem zove se dopušteno prekoračenje (i dobro je što to ne postoji za žiro račun). Foto: Unsplash

Sreća nije strategija kod otvaranja bankovnog računa

Odlazak u neku ustanovu poput banke ili bolnice - stres. Odlazak bez mame? Ogroman stres. Ponekad ipak nemaš izbora i moraš odrasti (zato me i dalje mama naručuje kod zubara).

Tako sam ja skupila hrabrosti i otišla na šalter u banci kako bi otvorila račun. Sa svojim roditeljima obavila sam razgovor o otvaranju računa, ali iskreno u tom trenutku prihvatila bih sve što bi mi banka ponudila.

I imala sam više sreće nego pameti, jer me dočekala draga teta za šalterom koja me provela kroz sve i pobrinula se da dobijem najbolju ponudu. Ja sam imala sreću, ali sreća nije strategija. Stoga je bolje znati unaprijed što tražiti.

A što tražiti? Za početak, paket koji je dizajniran za tebe, ne za nekog prosječnog čovjeka s hipotekom. Pretraži Internet, jer tamo ćeš pronaći sve što te zanima. Ako nisi vična istraživanju, Privredna banka Zagreb, primjerice, ima dvije opcije koje su napravljene točno za mlade.

Ako ideš na faks, PBZ Indeks plus studentski paket dolazi s tekućim i žiro računom, Visa Inspire debitnom karticom za svakodnevno plaćanje, Visa Student kreditnom karticom s limitom od 270 eura te on-line bankarstvom dostupnim 24/7 i sve to bez naknade ako ga ugovoriš do 31. prosinca 2026., a koristit ćeš ga besplatno sve do svoje 27. godine.

Ako pak faks nije tvoj plan, ali imaš između 18 i 25 godina, PBZ mladi nudi besplatni tekući račun s Visa Inspire karticom - s kojom plaćaš beskontaktno do 50 eura bez unosa PIN-a, što je spas u onim trenucima kad ti se žuri. A cijelu stvar možeš ugovoriti online, bez odlaska u poslovnicu.

Odrasli život se uči

Nakon proslave 18 rođendana, došao je rad na otvaranje poklona i kuverti. Skoro svaka čestitka bila je napisana u stilu 'pamet u glavu sad si punoljetna'. Ta pamet nije došla sama od sebe i nitko ne bi trebao očekivati da čim prođe ponoć i 17 postane 18, razigrani srednjoškolci postanu ozbiljni ljudi.

Mogu potvrditi da promjena dolazi postupno s početkom fakulteta, studentskog rada, a onda i života bez roditelja. Koliko god zvučala strašno zapravo dolazi prirodno i jednostavno se naviknemo. Financijska samostalnost nije iznimka i ona dolazi korak po korak.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Privredne banke Zagreb (PBZ)

Tekst je informativnog karaktera i nije obvezujući za Privrednu banku Zagreb d.d.