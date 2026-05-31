Norijada bez alkohola ili matura bez kalkulatora? Maturanti nam odgovorili na ili-ili pitanja

Norijada bez alkohola ili matura bez kalkulatora jedno je od ili/ili pitanje koje smo našim maturantima postavili na norijadi. Prilično su složni.

Zagrebačke maturante na norijadi smo upitali nekoliko ili-ili pitanja. Prvo je bilo što biraju - norijadu bez alkohola ili maturu bez kalkulatora. Većina je bila složna - biraju maturu bez kalkulatora. Neki zbog toga što na državnu maturu svakako neće ići, a neki jer im je jednostavno nezamislivo ne nazdraviti kojom čašicom za kraj srednjoškolskog obrazovanja. A našlo se tu i drugih objašnjenja.

Ma kakva matura bez kalkulatora

- Kakva je to matura bez kalkulatora? Pa pala bi i matematiku i kemiju, nasmijala se jedna maturantica.

Na pitanje što bi prije izabrali, YouTube bez reklama ili da ne dođe Kiklop na eseju na maturi iz Hrvatskog, maturanti su opet bili složni - ne žele Kiklopa ni pod koju cijenu. Samo jedan maturant izabrao bi YouTube bez reklama, a drugi je rekao da svakako koristi Brave, a kojem već nema reklama.

Sljedeće pitanje bilo je što je gore - produžna nastava ili izlazak na ispit vožnje tri puta. Maturanti su ovdje imali podijeljena mišljenja, a jedan je rado podijelio svoje iskustvo.

Na produžnoj nije toliko strašno

- Na produžnoj sam bio i uopće nije toliko strašno, rekao je.

Zadnje ili-ili pitanje za maturante bilo je što je gore - da te instruktor snima za TikTok dok voziš ili da te prijatelji snimaju dok si na popravnom iz matematike? Odgovori su opet bili podijeljeni, ali jedna maturantica jednostavno je objasnila svoje stajalište.

- Svakako dok polažem sate. Mislim da je to sramotnije, iskrena je.

