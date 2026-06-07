Pamte li ribice doista samo tri sekunde? Naša znanstvenica dala odgovor

Na Institutu Ruđer Bošković, između ostalog, prate učenje i pamćenje riba. Kako točno izgleda taj proces, pokazali su u objavljenom videozapisu.

Da ribice pamte samo tri sekunde ili da su baš uvijek poput Dore iz animiranog filma Potraga za Nemom, ipak je samo mit. Kako objašnjava viša znanstvena suradnica Marta Popović s Instituta Ruđer Bošković, pamćenje ribe ovisi o stanju njihova mozga, isto kao i kod čovjeka.

- Ribe stare dvije godine otprilike su kao čovjek star 70-ak godina. Tako da kod takvih starijih riba možemo pomoću testova vidjeli postoji li gubitak pamćenja i koliko je zapravo taj gubitak jak, navodi Popović u videozapisu koji je objavio Institut.

'Mjerimo koliko brzo riba shvati da će uvijek hranu dobiti na desnom kraku'

Popović pokazuje i aparat u koji se stavlja riba. Riječ je o takozvanim zebricama ili zebrafish (latinski Danio Rerio), veličine dva centimetra. Nakon što ribica uđe u aparat, može otići u lijevi ili desni krak. Svaki puta hrana će joj, uz automatsku hranilicu, biti dana u desnom kraku.

- Kada riba uđe, ide istraživati. Ulazi u lijevi i desni krak i onda mi mjerimo kvantitativno koliko brzo riba shvati da će uvijek hranu dobiti na desnom kraku. Tako mjerimo njen kapacitet učenja, ističe Popović.

'Mi ih koristimo za proučavanje popravka DNA'

Uz to, mogu mjeriti načine plivanja riba, brzinu, promjene smjera i ukupno prijeđeni put. Zebrice, nastavlja Popović, vrsta su ribe koje se najviše koriste u biomedicini i u biologiji za različita istraživanja, od razvojne biologije do toksikologije, biomedicine, proučavanja tumora ili bolesti mozga.

- Mi ih koristimo za proučavanje popravka DNA, što je zapravo direktno vezano s čak tri, ajmo reći, bolesna stanja kod ljudi, a to su tumori, neurodegeneracija i neki oblici preuranjenog starenja, objasnila je Popović.