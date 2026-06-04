Pitali smo učenike da nam kažu koji su smjer, a da to ne kažu: Možete li pogoditi koja su srednja?

Učenike različitih srednjoškolskih smjerova tražili smo da nam kažu asocijaciju na svoj smjer pa smo pokušali pogoditi o kojem je programu riječ.

Idući tjedan posljednji je u ovoj nastavnoj godini, a 24. lipnja započet će prijave srednjih škola. Neki će pohrliti u gimnazije, a drugi u strukovne škole. I gimnazijske i strukovne smjerove nudi i Srednja škola Vrbovec, a tamošnji učenici okupljeni u medijsku grupu nedavno su posjetili našu redakciju.

Činjenica da dolaze iz različitih smjerova bila nam je idealna prilika za snimanje kratkog videa u kojem smo učenike zamolili da kažu jednu asocijaciju vezanu uz svoj smjer, a da mi pogodimo o kojem je smjeru riječi. Neke od asocijacija bile su 'cvijeće', 'proučavam kako funkcionira tržište' i 'moram učiti likovni'. Jeste li vi pogodili o kojim je smjerovima riječ, provjerite u videu nastavku.