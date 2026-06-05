Fanovi nogometa, ovo je prilika koja se ne propušta: Dijeli se 15.000 € za AI radove inspirirane navijanjem

HT je pokrenuo natječaj za sve koji znaju kreativno koristiti AI alate. Najbolje radove koji pokažu emociju navijanja za Vatrene bogato nagrađuju.

Koristite alate umjetne inteligencije i pritom ste kreativni? Ako je odgovor na oba pitanja potvrdan, Hrvatski Telekom otvorio je natječaj koji nećete htjeti propustiti.

Natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI' nagrađuje najbolje radove nastale uz pomoć AI alata. Pritom ne morate biti profesionalac da biste sudjelovali. Dovoljno je odabrati omiljeni AI alat i na kreativan način prikazati emocije koje osjećate dok navijate za Vatrene.

Svjetsko prvenstvo u nogometu uskoro počinje, a ove se godine održava u Sjevernoj Americi. Navijačka euforija već se širi, pa inspiracije neće nedostajati. Možda želite pokazati kako bi izgledalo kada bi se hrvatski navijači popeli na Kip slobode. Ili kako izgleda grad u potpunosti prekriven crveno-bijelim poljima.

Ograničenja nema, a jedini uvjeti su kreativnost, originalnost i inovativno korištenje tehnologije. Ukupni nagradni fond natječaja iznosi 15.000 eura. Autor najboljeg rada dobiti će ukupno 7.000 eura, drugoplasirani rad 4.000 eura, a trećeplasirani 2.000 eura. Uz to, rad koji osvoji posebnu nagradu publike dobit će 2.000 eura.

Za prijavu na natječaj možete izraditi AI generirane videozapise u trajanju do 30 sekundi, fotografije i ilustracije. Prijavite se ovdje do 10. lipnja. Finalisti će biti objavljeni do 15. lipnja, a pobjednici koje bira stručni žiri bit će proglašeni 23. lipnja 2026. godine.

Ako s AI alatima niste na 'ti' ili vam treba malo inspiracije, pogledajte tri kratka edukativna videa i doznajte sve što vam treba za kreativno korištenje umjetne inteligencije.

Nedavno smo pisali i o inicijativi Hrvatskog Telekoma 'AIMO! znati uz AI' u sklopu koje je popularni profesor geografije Dejan Nemčić snimio 12 edukativnih videa. U njima možete doznati, sve o tome kako koristiti AI alate za učenje. Neke njegove savjete i sami smo isprobali, a o tome čitajte ispod.