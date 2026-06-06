Influencer oponaša učitelje na kraju godine: 'Ja svoje vikende trošim na ispravke'

Poznati influencer Niko Čuturić u novom videozapisu oponaša tipičnog učitelja na kraju nastavne godine. Tu je svega, od ispravaka do produžne nastave.

Posljednji dani nastavne godine oni su u kojima se 'ušminkavaju ocjene', moli za još pokoji ispravak i traže načini kako izbjeći produžnu nastavu. Kako profesori reagiraju u takvim situacijama, oponaša influencer Niko Čuturić (@kojeniko) na svojim društvenim mrežama.

- Ako vi ovako nastavite, ni C razinu mature nećete položiti. Lakše od ovoga što vam ja dajem, ne može. Čak mislim da bi majmun znao riješiti ovo što vam ja dajem. Mene je sram za vas. Ja svoje vikende trošim da bi vama napravio ispravke, a vi ni ne pogledate knjigu, govori Niko u ulozi profesora na kraju nastavne godine.

'Ja moram biti u školi, meni je svejedno išli vi na produžnu ili ne'

Zatim slijedi upozorenje o tome da više neće biti ispravaka ili da je baš sutra onaj posljednji. Inače, napominje učitelj, školarci će morati na produžnu nastavu. Iako profesor prvo kaže da mu se ne ide na produžnu nastavu, kasnije ipak mijenja ploču.

- Ja moram biti u školi, meni je svejedno išli vi na produžnu ili ne. Produžna je fora, tu je dobra ekipa, ona koja se zeza u zadnjem dijelu razreda. Prvi sedmi, mi u školi, svaki dan u osam, bit će nam predobro. Uostalom, vama je uništeno ljeto, ne meni, oponaša Niko u videozapisu koji je na TikToku, Instagramu i Facebooku ukupno već prikupio pola milijuna pregleda.

Učiteljica u komentarima: 'Sve fraze koristim'

U komentarima su se javili i neki profesori. Potvrđuju, itekako je istinito ono što je Niko ispričao.

- Svi smo isti, sve fraze koristim. Činjenica. (...) Evo me, ja! Svakom sekundom ovog videa i svakim atomom sebe, ja, stoji u komentarima dviju učiteljica na Instagramu.

Podsjetimo, zadnji nastavni dan za učenike jest 12. lipnja. Traje i period u kojem roditelji više ne smiju dolaziti u školu na informacije. Glede zaključivanja ocjena, postoji nekoliko nedoumica na koje smo odgovorili u nedavnom članku. Dodajmo i kako je poznato da se učenici u klupe nakon ljetnog odmora vraćaju 7. rujna.