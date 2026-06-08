Kako pronaći prijatelje kad dođeš u srednju? 'U početku je šutjela cijelo vrijeme, ali onda...'

Prelazak iz osnovne u srednju može biti poprilično stresan zbog upoznavanja novih osoba, a učenice imaju savjete koji će vam to olakšati.

Prelazak iz osnovne u srednju školu prvi je važniji trenutak u životu mlade osobe. I to ne samo zbog svih promjena u načinu učenja i strukturi predmeta, nego i radi potpuno nove okoline. Od tog trenutka veći dio dana provodite u jednoj prostoriji s potpuno novim osobama.

Neki su se upoznali i prije početka nastave, putem društvenih mreža

I upravo se zbog toga taj prelazak može činiti još strašnijim, a glavno pitanje koje se mnogima nameće je kako upoznati nove prijatelje iz razreda. Posjet medijske grupe Srednje škole Vrbovec bio je izvrsna prilika da učenice pitamo kako je izgledalo njihovo upoznavanje s novim razredom i koje savjete imaju za osmaše.

- Sjećam se, svi smo se upoznali ljeto prije preko Instagram stranice škole. Krenuli smo na kave i prije škole pa nam je prvi dan škole bilo super, svi smo se sprijateljili, rekla nam je jedna učenica kazavši da se u razredu ne druže svi međusobno, ali oni koji se druže poprilično su bliski.

Ona se sa svojom prijateljicom upoznala tako što prvoga dana nijedna onije imala s kime sjediti pa su sjele skupa. Kada ju je pitala kamo ide na praksu, shvatile su da će je obavljati kod istog poslodavca pa se ispostavilo da će se naredne tri godine družiti i vikendima. Druga naša sugovornica ističe kako Vrbovec nije prevelik grad, pa su se mnogi poznavali i prije dolaska u srednju.

- Zapravo smo se kao razred jako brzo zbližili. Odmah prvi dan otišli smo na kavu, bilo je jako lijepo i zapravo je bilo dosta lagano zbližiti se s njima, ali istodobno i jako stresno, kaže nam druga učenica.

Kave poslije škole su važne

Savjetuje da učenici budu što otvoreniji, ne samo kada im netko drugi prilazi, nego da se odvaže i oni sami prići drugima.

- Imamo u razredu jednu curu koja je na početku prvog razreda šutjela čitavo vrijeme. Ali onda smo mi s njom počeli više pričati, kad smo shvatili da ona baš i nije osoba koja bi prva prišla. I tako se skroz otvorila, sve je super, stalno se smije s nama i razgovara s nama, kaže nam učenica.

Ipak, čini se da se puno toga najbitnijeg ne događa u učionici i na školskim hodnicima nego u obližnjem kafiću.

- Mislim da je važno da se poslije škole ode na kavu i da pozovete druge na kavu i doći će prirodno, savjetuje treća učenica.

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