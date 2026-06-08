Poznatog Hrvata tužila nastavnica: 'Uvijek sam govorio da nisu kvalificirani za čuvati ovce, kamoli učenike'

Poznatom kuharu Mariju Mandariću nastavnica je rekla da od njega neće biti ništa, a kasnije ga je i tužila. Prošli su dva ročišta, a onda je odustala.

Poznati hrvatski kuhar Mario Mandarić prisjetio se svog razdoblja srednje škole u podcastu Ide Prester 'Bez pardona s Idom'. Ispričao je situaciju s nastavnicom koja ga nije voljela, koja ga je 'srušila', a kasnije i tužila na sudu.

'Rekla je da ništa od mene nikad neće biti'

Ta ga je nastavnica, tvrdi, imala 'na piku' od prvog dana. Ponajviše zbog njegovog buntovnog izgleda i ponašanja.

- Srušila me godinu iz kuharstva. Čim sam upisao školu, imao sam dugu kosu, metalac, buntovan... I rekla mi je da kuhar ne može imati dugu kosu, da će me srušiti godinu ako se ne ošišam. Nisam se ošišao. I došli smo na kraj, nije imala razlog da me sruši, izmislila je nešto i srušila me i rekla da ništa od mene nikad neće biti. I onda sam završio prije pet godina na toj Forbesovoj listi pa su počeli neki članci 'Profesorica ga srušila, sad je na Forbesovoj listi'. Pa je došla Michelinova zvjezdica pa je bilo 'Profesorica ga srušila, a sad je ovo, a sad je ono...'. Jadna ta profesorica, razapeli su je na sve strane, objasnio je Madarić.

'Oni nisu kvalificirani za čuvati koze'

A onda je došlo do novog preokreta. Nastavnica ga je tužila.

- I ona ti je mene tužila. Bez zaje*ancije. I došli smo na sud, dva ročišta smo prošli i onda je odustala. Tužila me zato što sam spomenuo kod Mojmire ili negdje, ali nisam ja nju imenovao, netko je spomenuo nju i ja sam rekao: 'Ma ja sam uvijek govorio da oni nisu kvalificirani za čuvati koze, kamoli učenike', i ona je mene tužila za uvredu i mi smo došli na sud. Ona je donijela sve svoje svjedodžbe, sva svoja uvjerenja da je ona dobra kuharica. I sad sutkinja tamo liže prst, lista... I ja govorim: 'Pa je li ima tu jedno uvjerenje za čuvati koze?'. Govori sutkinja, kao, je li se vi šalite s ovim sudom? Ja govorim: 'Nisam'. Ima tečaj na birou, tri dana traje, moraš ga završiti, inače ne možeš čuvati koze, nisi kvalificiran. Tako da je ono što sam ja rekao da ona nije kvalificirana za čuvati koze, ja i dalje iza toga stojim, podijelio je Mandarić.

Više o srednjoškolskim dogodovštinama javnih ličnosti u Hrvatskoj možete čitati u našoj rubrici Povratak u srednju.