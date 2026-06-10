Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan

Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.

Pametni satovi odavno više nisu samo uređaji za prikaz vremena ili brojanje koraka. Korisnici danas očekuju pouzdanog partnera koji će im pomoći pratiti zdravstvene navike, olakšati svakodnevne obveze i pružiti podršku tijekom rekreacije i treninga. Upravo na tom tragu razvijen je novi HUAWEI WATCH FIT 5, koji kombinira elegantan dizajn, napredne tehnologije i praktične značajke namijenjene svakodnevnoj uporabi.

1. Jasniji prikaz i ugodnije korisničko iskustvo

Veliki AMOLED zaslon omogućuje pregledan prikaz informacija u svim uvjetima, uključujući i boravak na otvorenom tijekom sunčanih dana. Tanji okviri dodatno naglašavaju moderan izgled uređaja, dok bogat izbor brojčanika omogućuje prilagodbu osobnom stilu.

Uz atraktivan dizajn, korisnicima je na raspolaganju intuitivno sučelje koje omogućuje brz pristup najvažnijim funkcijama i podacima, čineći svakodnevno korištenje jednostavnijim i ugodnijim.

2. Plaćanje bez novčanika i mobitela

Jedna od funkcija koju će mnogi korisnici brzo usvojiti jest mogućnost beskontaktnog plaćanja putem usluge Curve Pay. Kupnju je moguće obaviti izravno sa zapešća, bez traženja novčanika ili telefona, što je posebno praktično tijekom šetnje, treninga ili putovanja.

Takva razina praktičnosti posebno dolazi do izražaja u svakodnevnim situacijama kada korisnici žele putovati lakše i imati manje stvari pri ruci.

3. Podrška za više od stotinu sportskih aktivnosti

Bez obzira radi li se o trčanju, bicikliranju, plivanju ili sportovima s reketom, HUAWEI WATCH FIT 5 nudi detaljno praćenje aktivnosti i napretka. Zahvaljujući naprednom sustavu satelitskog pozicioniranja, korisnici mogu računati na preciznije bilježenje ruta i podataka o kretanju.

Novost je i podrška za specijalizirane sportske aplikacije koje omogućuju detaljniju analizu rezultata u sportovima poput tenisa, badmintona i pickleballa.

Za korisnike koji velik dio dana provode za računalom ili u uredu, dostupan je i način rada Mini treninzi koji nudi kratke vođene vježbe za vrat, ramena i leđa. Na taj način moguće je unijeti više kretanja u svakodnevicu, poboljšati držanje tijela i smanjiti posljedice dugotrajnog sjedenja bez potrebe za odlaskom u teretanu.

HUAWEI Watch Fit 5 | Foto: HUAWEI

4. Naprednije praćenje zdravlja i veća sigurnost

Briga o zdravlju je jedan od glavnih aduta nove generacije uređaja. Sat kontinuirano prati otkucaje srca, razinu kisika u krvi, kvalitetu sna i razinu stresa te pruža detaljan uvid u svakodnevne navike i opće stanje organizma.

Uz to, dostupno je praćenje tjelesne temperature i menstrualnog ciklusa, kao i upozorenja na nepravilnosti srčanog ritma. Za dodatnu sigurnost tu je i detekcija pada, koja može prepoznati ozbiljniji pad i pomoći u pravovremenom reagiranju u hitnim situacijama. Ova funkcija dodatno povećava osjećaj sigurnosti tijekom treninga, šetnji i drugih aktivnosti na otvorenom.

5. Baterija koja traje i kompatibilnost bez ograničenja

Uz autonomiju do deset dana i potpunu kompatibilnost s Android i iOS uređajima, HUAWEI WATCH FIT 5 osmišljen je za korisnike koji žele funkcionalan i svestran pametni sat bez vezivanja uz određeni operativni sustav.

Dugotrajna baterija omogućuje bezbrižno korištenje tijekom putovanja, treninga i svakodnevnih aktivnosti bez potrebe za čestim punjenjem, što je jedna od značajki koju korisnici najviše cijene kod pametnih satova.

Dodatni razlog za kupnju do kraja lipnja

Uz sve navedene pogodnosti, do kraja lipnja traje promotivna akcija u kojoj je cijela HUAWEI WATCH FIT 5 serija dostupna uz popust od 40 EUR. Tako se osnovni model može pronaći po cijeni od 159 EUR, dok je Pro verzija dostupna za 259 EUR.

Dodatnu vrijednost donosi i Huawei MultiPass, kroz koji kupci ostvaruju pristup odabranim premium aplikacijama za zdravlje, trening i aktivnosti na otvorenom u trajanju do 90 dana. Time HUAWEI WATCH FIT 5 postaje više od pametnog sata, dio je šireg digitalnog ekosustava koji pomaže u održavanju zdravijih navika i aktivnijeg načina života.

U konačnici, HUAWEI WATCH FIT 5 donosi uravnotežen spoj dizajna, zdravstvenih funkcija, sportskog praćenja i svakodnevne praktičnosti, potvrđujući kako napredne mogućnosti više nisu rezervirane samo za najskuplje modele na tržištu. Zahvaljujući aktualnoj promotivnoj ponudi, sada je idealan trenutak za prelazak na novu generaciju HUAWEI WATCH FIT 5 pametnih satova.