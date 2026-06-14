Piše li se prosjek ocjena sa zarezom ili točkom? Evo što kaže pravopis

Ovih se dana naveliko računaju prosjeci ocjena, a znate li pišu li se oni uz zarez ili uz točku? Prema Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, decimalni brojevi pravilno se odvajaju - zarezom.

Pravilno je, pojašnjavaju, u pisanju decimalnih brojeva cijele brojeve razdvojiti od desetinskih s pomoću zareza. Dakle, s odličnim uspjehom prošli ste ako vam je prosjek ocjena 4,50, a ne 4.50.

- Takav način pisanja u skladu je s hrvatskom pravopisnom tradicijom. Do pisanja decimalnih brojeva s točkom, npr. 3.518, došlo je pod utjecajem engleskoga pravopisa. Takav zapis može dovesti do nejasnoća jer nije jasno je li riječ o razdvajanju tisućica od stotica, sati od minuta ili cijelih brojeva od desetina. Stoga je decimalni broj pogrešno pisati 3.518, a pravilno 3,518, poručili su s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.