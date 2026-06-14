Svaštara Piše li se prosjek ocjena sa zarezom ili točkom? Evo što kaže pravopis

Piše li se prosjek ocjena sa zarezom ili točkom? Evo što kaže pravopis

Korana Povijač
Korana Povijač

14. lipanj 2026.

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Piše li se prosjek ocjena sa zarezom ili točkom? Evo što kaže pravopis

Svjedodžba | foto: srednja.hr

Učenici, nastavnici i roditelji ovih dana računaju prosjeke ocjena, ali cijele brojeve od desetinskih često odvajaju na pogrešan način.

Ovih se dana naveliko računaju prosjeci ocjena, a znate li pišu li se oni uz zarez ili uz točku? Prema Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, decimalni brojevi pravilno se odvajaju - zarezom.

Pravilno je, pojašnjavaju, u pisanju decimalnih brojeva cijele brojeve razdvojiti od desetinskih s pomoću zareza. Dakle, s odličnim uspjehom prošli ste ako vam je prosjek ocjena 4,50, a ne 4.50.

- Takav način pisanja u skladu je s hrvatskom pravopisnom tradicijom. Do pisanja decimalnih brojeva s točkom, npr. 3.518, došlo je pod utjecajem engleskoga pravopisa. Takav zapis može dovesti do nejasnoća jer nije jasno je li riječ o razdvajanju tisućica od stotica, sati od minuta ili cijelih brojeva od desetina. Stoga je decimalni broj pogrešno pisati 3.518, a pravilno 3,518, poručili su s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

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