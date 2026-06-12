Pitali smo učenike što će raditi tijekom praznika, neki idu na sezonu: Stigao i snažan apel za poslodavce

Na zadnji dan nastave u ovoj školskoj godini učenici su nam otkrili što će raditi ovog ljeta, a pravobraniteljica za djecu poslala je snažan apel.

Za učenike diljem Hrvatske danas je posljednji dan nastave uoči početka ljetnih praznika. Brojni učenici jedva su ih dočekali, a sad kad su većini zaključene posljednje ocjene za ovu školsku godinu, vrijeme je za, kažu nam - odmor i posao. Mnogi su već napravili ozbiljne planove.

Žele - napuniti baterije

Učenica Mihaela iz Škole za cestovni promet priča nam da se jako veseli kraju škole, jer da je proteklih par tjedana nastave bilo 'zaista umarajuće'.

- Tijekom ljeta ću raditi u trgovini, ova dva tjedna u lipnju, cijeli srpanj i dio kolovoza. Bojim se da onda od odmaranja neće biti ništa. Možda ću s roditeljima i bratom na more, ali na Dan antifašističke borbe idem na Trsat i u Crikvu. Učiti neću, ali ću sigurno čitati, otkriva Mihaela.

Luka iz Ekonomske škole također će odraditi sezonu, i to na moru, u Puli. Stoga će, smatra, spojiti ugodno s korisnim.

- Ovu sezonu odradit ću u ugostiteljstvu, kao servir, ali vjerujem da ću pronaći vremena i za kupanje, druženje s prijateljima i odmor. Veselim se još jednom iskustvu i zaradi, i drago mi je što je škola gotova. Ne planiram raditi ništa za novu školsku godinu niti učiti, čitati i slično, kaže Luka.

Ipak, neće svi učenici raditi. Iva iz Ugostiteljsko-turističke škole kaže da će se za početak dobro naspavati jer je kraj školske godine bio prilično naporan.

- Nakon toga planiram više vremena provoditi s društvom, baviti se sportom, trenirati plivanje. Nemam neke velike planove, ali mislim da će mi upravo to odgovarati. Želim se odmoriti i napuniti baterije, napominje Iva.

Planovi maturanata

Što će raditi tijekom ljetnih praznika otkrile su nam i dvije maturantice. Nastava je za njih završila još 22. svibnja, ali pisanje državnih matura u punom je jeku. Nika iz Srednje škole Vrbovec početak svojih ljetnih praznika prvo će dobro proslaviti.

- Kada vidim da sam prošla maturu definitivno planiram prvo proslaviti, ali ću se i definitivno odmarati od učenja i škole. Tijekom ljeta planiram čitati knjige, ići u autoškolu, družiti se s prijateljima. Osim toga, planiram s dečkom i prijateljima ići na more, ne znamo još kamo, to nije ni bitno dok god je dobro društvo. Za početak faksa ne planiram ništa raditi, ali bih mogla proučavati digitalni marketing jer me zanima taj smjer i željela bih se time u budućnosti baviti, navodi Nika.

Slično razmišlja i maturantica Eva iz XI. gimnazije.

- Nakon matura planiram se upisati na studij povijesti i teologije. Krajem sedmog mjeseca trebala bih ići na framaški hod gdje ćemo pet dana hodati u Hrvatskoj te zatim pet dana u Italiji - Asiz, La Verna, Greccio..., a na kraju framaškog hoda će biti misa s papom. Zatim nakon framaškog hoda ću biti mjesec dana na moru. Isto tako u sedmom mjesecu planiram učiti nešto što nema veze sa školom, a to je pisanje odnosno znanost o pisanju, Abbie Emmons - Story University, kaže Eva.

Poruka pravobraniteljice djeci

Dodajmo da se ususret ljetnim praznicima učenicima priopćenjem obratila i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.

- Draga djeco, još jedna školska godina je za vama. Godina u kojoj ste savladali nova znanja, usvojili nove vještine i imali prilike bolje istražiti svijet oko vas. Vjerujem da ste i ove godine sklapali nova prijateljstva i jačali ona stara, da ste gradili dobre odnose s vašim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima i stvarali uspomene kojih ćete se uvijek rado sjećati. Pred vama je zaslužena pauza od školskih obveza i vrijeme za odmor. Iskoriste ga najbolje što možete. Odmarajte. Družite se. Igrajte se. Čitajte. Budite znatiželjni i otvoreni za nova životna iskustva. Neka vam odmor od škole ne bude odmor od prijatelja - ostanite u kontaktu. Online komunikaciju održavajte kada ste udaljeni jedni od drugih. Što je više moguće družite se uživo, povežite se i stvarajte nezaboravne uspomene koje ćete prepričavati kada se vratite u školske klupe. Budite tu jedni za druge, poručila je Katkić Stanić.

Dodala je da - budu sigurni. Kao prvo, u prometu - da koriste kacigu za vrijeme vožnje (biciklom, romobilom, koturaljkama i slično) i ne voze električne romobile, mopede, motocikle, automobile i druga motorna vozila prije nego steknu zakonske uvjete. Također, poručila im je da ne autostopiraju.

Nadalje, poručila im je da budu sigurni na plažama i kupalištima - da se kupaju na označenim plažama i kupalištima pod nadzorom spasilaca. Da ne skaču s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno. Da ne ulaze u vodu zagrijani. Da vode računa o zaštiti od sunca, piju dovoljno tekućine i slušaju preporuke stručnjaka. I kao treće, poručila im je da budu sigurni u online okruženju.

- Vodite računa da sve što radite online ostavlja trag. Ne dijelite osobne podatke ni s kim (lokaciju na kojoj se nalazite, lozinke profila, dokumente i slično). Ne razgovarajte s osobama koje ne poznajete. Poštujte druge i budite pristojni. Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu. Uzmite time out od ekrana - i pronađite aktivnosti u kojima ćete se družiti s drugom djecom. Tako ćete se bolje povezati. Ako vas muči neki problem, razgovarajte s osobom od povjerenja i zatražite podršku. U bilo kojem trenutku, za bilo koji problem, možete se obratiti i nama, naglasila je Katkić Stanić.

Poruka za odrasle

Pravobraniteljica ima poruku i za odrasle. Kako kaže, s ljetnim mjesecima dolaze novi izazovi u zaštiti djece. Naša je odgovornost i obveza pobrinuti se da slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju.

- Osigurajmo djeci kvalitetne sadržaje za provođenje slobodnog vremena. Važno je ne ostaviti djecu bez nadzora. Lokalne zajednice pozivamo da osiguraju besplatne i priuštive sportske, kulturne, zabavne i druge sadržaje za djecu, posebno za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, djecu u sustavu socijalne skrbi i djecu s teškoćama u razvoju. Ni jedno dijete ne bi trebalo ostati bez prilike da kvalitetno provodi ljetne praznike. Igraonice, igrališta, ljetni kampovi i dr. moraju biti apsolutno sigurni za djecu! Pozivamo organizatore i vlasnike da vode računa o osobama koje angažiraju za čuvanje i rad s djecom - provjeravajte jesu li pravomoćno osuđivani za kaznena djela na štetu djece i vodi li se protiv njih kazneni postupak! Parkovi i javne površine za djecu trebaju biti uređeni. Apeliramo na lokalne zajednice da vode računa o sigurnosti i uređenju javnih površina. Javne površine trebaju biti adekvatno osvijetljene, a parkovi ograđeni, ističe Katkić Stanić.

Dodaje da prometna povezanost i organizirani prijevoz ne smije stati za vrijeme ljetnih mjeseci. Djeci treba siguran dnevni prijevoz i povezanost, posebno u manjim i ruralnim sredinama.

- Pozivamo sve na poseban oprez u prometu; vozite djecu u provjerenim i sigurnim autosjedalicama, vežite pojaseve, usporite na autocestama i budite strpljivi u prometu. Nikada niti na jednu sekundu ne ostavljajte djecu samu u automobilima i drugim prijevoznim sredstvima. Brojna će djeca ovoga ljeta raditi. Apeliramo na poslodavce da poštuju dobnu granicu dječjeg rada (djeci mlađoj od 15 godina i djeci starijoj od 15 godina koja pohađaju osnovnu školu zabranjen je rad) i vode računa o zabrani rada maloljetnika na određenim poslovima. Osigurajte nadzor maloljetnicima na onim poslovima koji to zahtijevaju. Radno okruženje za djecu mora biti sigurno: djeca moraju imati dnevni i tjedni odmor, ne smiju raditi noću ili prekovremeno i trebaju biti plaćena za svoj rad - uz obveznu prijavu. Svaki oblik rada koji je štetan za djecu bez odgode treba prijaviti inspekciji rada. Budite odgovorni u zaštiti djece - osnažite ih u njihovim pravima, informirajte ih o dostupnim aktivnostima i razgovarajte o mogućim opasnostima u stvarnom i digitalnom svijetu. Postavite jasna pravila i pratite što se događa među djecom. Budimo im podrška. Sretni, sigurni i ispunjeni praznici svima, zaključila je Katkić Stanić.