Kralježnica ili kralješnica? Velika rasprava na TikToku, Institut dao odgovor

Iako su oba oblika ispravna, jednom se ipak daje prednost.

TikTokom nedavno se povela rasprava o riječi kralježnica. Jedna kreatorica povela je debatu kako kralježnica nije jezično točni oblik, već kralješnica.

- Ja sam tek nedavno saznala da se kaže kralješnica, a ne kralježnica. To je jezično ispravno. Ne poričem da svi govorimo kralježnica, ali to nije točno, objavila je @nikolmilanovic2.

'Izvori Instituta za hrvatski jezik bilježe i preporučuju danas svakako češći oblik kralježnica'

U komentarima se potom povela žustra rasprava koji oblik je doista točan. Kako bismo provjerili, kontaktirali smo Institut za hrvatski jezik. Odgovaraju, prema Etimološkome rječniku (Institut za hrvatski jezik, 2016.) riječ kralježnica izvedena je od pridjeva kralježni, koji je izveden od riječi kraliješ.

- Riječ kraliješ u 16. stoljeću značila je 'brojanica, krunica', od 17. stoljeća 'kralježnica', a od 19. stoljeća 'kralježnica' i 'kralježak'. Krunicu i kralježnicu povezuje to što ih čini niz – krunica je sastavljena od nanizanih zrna, a kralježnica od nanizanih kralježaka, odgovara doktorandica Dorotea Cakić.

Nastavlja, i u starijim i u novijim rječnicima potvrđena su oba oblika. Ističe da se mišljenja jezikoslovaca o tome kojemu treba dati prednost razlikuju.

- Međutim, izvori Instituta za hrvatski jezik (Hrvatski jezični savjetnik, 1999.; Školski rječnik hrvatskoga jezika, 2012.; Hrvatski pravopis, 2013., Etimološki rječnik hrvatskoga jezika, 2016.) bilježe i preporučuju danas svakako češći oblik kralježnica, navodi Cakić.

Što s kičmom? Moguće samo u jednom slučaju

Pitamo i možemo li koristiti riječ kičma. Cakić izdvaja da umjesto riječi kičma, kad govorimo o koštanome stupu u kralježnjaka, u standardnome jeziku treba upotrebljavati riječ kralježnica.

- U frazemima poput imati kičmu, biti bez kičme, biti beskičmenjak, saviti kičmu pred kime riječ kičma ima preneseno značenje i odnosi se na čvrst karakter pojedinca te je tada ne treba zamjenjivati riječju kralježnica, zaključuje Cakić.